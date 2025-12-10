holland női kézilabda-válogatottkézilabdamagyar női kézilabda-válogatottnői kézilabda-vb
A következő élő közvetítés része Esély sem volt Hollandia ellen, csak vb-7. lett a női kéziválogatott

Elbukta a vb-negyeddöntőt, a 7. helyen zárt a magyar női kézilabda-válogatott

Szigetváry Zsolt / MTI
Klujber Katrin és Kelly Dulfer
admin Pincési László
2025. 12. 10. 19:29
Szigetváry Zsolt / MTI
Klujber Katrin és Kelly Dulfer

Nem sikerült a bravúr, a magyar női kézilabda-válogatott sima, 28-23-as vereséget szenvedett Hollandiától a világbajnokság negyeddöntőjében, így a hetedik helyen fejezte be a szereplését. A magyar csapat az első félidő elején még vezetett, de aztán Hollandia a győri Dione Housheer gólerős játékával és Yara ten Holte szenzációs kapusteljesítményével ellépett, a félidőben már öttel vezetett, ezt megőrizte a lefújásig is.

Vissza a közvetítéshez
A sztori, amit senki nem mond el Szoboszlaiékról: mi történik valójában a Liverpoolnál?

Friss

Népszerű

Összes
Molnár László: A szakemberhiányra mutat rá, hogy rendőrségi felügyelet alá helyezték a javítóintézeteket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik