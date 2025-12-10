Elbukta a vb-negyeddöntőt, a 7. helyen zárt a magyar női kézilabda-válogatott

Nem sikerült a bravúr, a magyar női kézilabda-válogatott sima, 28-23-as vereséget szenvedett Hollandiától a világbajnokság negyeddöntőjében, így a hetedik helyen fejezte be a szereplését. A magyar csapat az első félidő elején még vezetett, de aztán Hollandia a győri Dione Housheer gólerős játékával és Yara ten Holte szenzációs kapusteljesítményével ellépett, a félidőben már öttel vezetett, ezt megőrizte a lefújásig is.