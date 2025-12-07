Az újdonsült Európa-bajnok Sárkány Zalán: Az utolsó ötvenen mintha rakétát raktak volna a hátsómba

Sárkány Zalán nyerte a magyar küldöttség első aranyérmét a lengyelországi Lublinban zajló rövidpályás úszó-Európa-bajnokságon, miután 800 gyorson az élen végzett.

„Elég gyors döntő volt, stratégiailag ezt beszéltem meg az edzőimmel is, muszáj elkezdeni, mert ez csak 800 és nem 1500.

De nem szabad elfogyni, az utolsó százon is tartani kellett az iramot, az utolsó ötvenen mintha rakétát raktak volna a seggembe. Tök jól sikerült, elégedett vagyok az idővel, a helyezéssel, ez egy kiváló úszás volt

– értékelt az M4 Sportnak az újdonsült Európa-bajnok.

A 22 éves Sárkány 7:26.84 perces eredménnyel csapott célba, amivel tovább javította saját országos csúcsát.

„Nagyon sok munka áll mögöttem, a szingapúri nagymedencés vb után két héttel elkezdtünk dolgozni, mint az atom, és az elmúlt hónapokban már látszott, hogy ebből egy jó verseny lehet. Készülök tovább az egyetemi bajnokságra is” – tekintett előre Sárkány, aki Lublinban a második érmét szerezte, mert 1500 gyorson már begyűjtött egy ezüstöt.