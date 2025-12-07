A bokszoló úgy megsorozta ellenfelét, hogy az kiesett a ringből

Utolsó menetes KO-val győzött a brit Conah Walker honfitársa, Pat McCormack ellen a monacói bokszgálán.

A tét az IBF váltósúlyú interkontinentális bajnoki öve volt, és Walker az utolsó menetben úgy megsorozta ellenfelét, hogy a Tokióban olimpiai ezüstérmes McCormack kizuhant a ringből.

ROUND 12 CHAOS!! PAT IS SENT OUT THE RING AND THE FIGHT IS OVER 🤯 #WalkerMcCormack pic.twitter.com/ru9aJy9CyU — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 6, 2025

A 30 éves Walkernek ez volt profi pályafutása 17. győzelme, és van mellette három veresége, valamint egy döntetlenje is. A szintén 30 éves McCormack nyolc győzelme mellé első vereségét gyűjtötte be.