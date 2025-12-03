kézilabdamagyar női kézilabda-válogatottnői kézilabda-vbnői kézilabda-vb 2025
Kézilabda-vb: eddigi legnehezebb meccsét nyerte meg a magyar csapat

2025. 12. 03. 19:28
Végig kézben tartotta a meccset, és bár voltak pillanatok, amikor izgulni kellett, a magyar női kézilabda-válogatott 34-29-re megnyerte a Románia elleni, első középdöntő-mérkőzését, és nagy lépést tett a negyeddöntő felé.

