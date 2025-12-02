arsenalchelseaelemzésenzo maresca
Sport

Félreértésből futballgroteszk: a kontroll iránti vágy felzabálja a játékot

Mike Hewitt/Getty Images
admin Bakos Kristóf
2025. 12. 02. 18:05
Mike Hewitt/Getty Images
Nem hozott csúcsfocit a Premier League csúcsrangadója, a Chelsea–Arsenal mérkőzés. Az 1-1-es döntetlennel végződött meccs csapnivaló játéka mögött ismét a posztmodern futball félreértései vannak.

Csúcsrangadó volt vasárnap délután a világ legelitebb bajnokságában, ugyanis a Premier League tabelláját magabiztosan, hat ponttal vezető Arsenal a második helyen álló, városi rivális Chelsea-hez látogatott. Az egyik oldalt a tekintélyt parancsoló, eddig (szinte) legyőzhetetlen Arsenal, amely a nemrég épp az újra jól futballozó Bayernt lépte le egy kitűnő mérkőzésen, óramű pontossággal védekezve. A túloldal kapcsán pedig talán elég annyit említeni, amit a kitűnő spanyol relacionista elemző, Mauricio Saldana írt pár hete: MarescAI.exe.

Hogy mi a közös a két csapatban? Pontrúgásból, úgyszólván, nagyon erősek.

A topfutball „csúcsa”

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Csapágyasra hajtott focisták? Negyven éve az igazán elszántak egy nap alatt két fontos meccset is lenyomtak

Friss

Népszerű

Összes
Napirend után: Meddig mémesítheti Orbán Viktor a családját?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik