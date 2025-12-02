Félreértésből futballgroteszk: a kontroll iránti vágy felzabálja a játékot

Csúcsrangadó volt vasárnap délután a világ legelitebb bajnokságában, ugyanis a Premier League tabelláját magabiztosan, hat ponttal vezető Arsenal a második helyen álló, városi rivális Chelsea-hez látogatott. Az egyik oldalt a tekintélyt parancsoló, eddig (szinte) legyőzhetetlen Arsenal, amely a nemrég épp az újra jól futballozó Bayernt lépte le egy kitűnő mérkőzésen, óramű pontossággal védekezve. A túloldal kapcsán pedig talán elég annyit említeni, amit a kitűnő spanyol relacionista elemző, Mauricio Saldana írt pár hete: MarescAI.exe.

Hogy mi a közös a két csapatban? Pontrúgásból, úgyszólván, nagyon erősek.

A topfutball „csúcsa”