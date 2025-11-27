A hajrában roppantotta össze BL-ellenfelét a szegedi kézicsapat

A Szeged házigazdaként 32-26-ra legyőzte a horvát PPD Zagrebet a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének kilencedik fordulójában.

A két csapat játékstílusához képest meglepően gyors támadások futottak a pályán az első negyedórában és sok volt a gól is. A Szeged három góllal így is ellépett, de egy 5-1-es sorozattal némileg váratlanul fordítottak a horvátok. Az első félidőből hátralévő tíz percben nem is tudott egyik csapat sem kidolgozni egygólosnál nagyobb előnyt. Ez sokáig így maradt, ráadásul több kiállítás dacára sem kerekedett felül a magyar együttes.

A hajrában viszont több mint egy percet kettős emberelőnyben töltött a Szeged, Tobias Thulin hatalmas védéseire alapozva eldöntötte a találkozót. A magyar csapat ráadásul az egész meccsen csak tíz lövést rontott. Az öt győzelemmel és négy vereséggel álló csongrádiak egy hét múlva a BL-címvédő német SC Magdeburg vendégei lesznek.