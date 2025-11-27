A taktikai csata végén alulmaradt a veszprémi kézicsapat a BL-rangadón

A Veszprém csütörtök este 38-34-re kikapott a Füchse Berlin otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének kilencedik fordulójában.

Jól kezdett és 4-2-re ellépett a lendületesen játszó Veszprém, de még a félidő derekán egyenlített a német címvédő. Ezután rendkívül komoly taktikai csata jött, a Füchse nyitott védekezésére úgy válaszolt a magyar alakulat, hogy lehozta a kapust támadáskor. Mindkét csapatnak volt nagy momentuma, végül mégis egygólos berlini vezetéssel mentek szünetre a csapatok.

Térfélcsere után is szépen küzdött a Veszprém, sőt egy kiváló 4-1-es sorozattal lépéselőnybe is került a 44. percben, de ezt nem sikerült megőriznie. Egyre rosszabb lett a helyzetkihasználás, a Füchse pedig nem remegett meg, így öt perccel a vége előtt már négy góllal vezetett. Ebből már nem volt visszaút, így a Veszprém negyedik vereségét szenvedte el a csoportkörben.