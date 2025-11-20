A szegedi kézilabdacsapat ripityára verte ellenfelét a BL-ben

A Szeged házigazdaként 35-20-ra legyőzte az északmacedón Eurofarm Pelisztert a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyolcadik fordulójában, csütörtökön.

A szegediek Mikler Roland védéseire alapozva jól kezdtek, apránként sikerült előnyt kidolgozni, 10-4-nél már hat góllal vezettek. Ebből ötöt sikerült megtartani (14-9), ráadásul térfélcsere után se állt le a magyar együttes. Viszonylag hamar tovább nőtt a szegedi előny, a 43. percben már tíz gól volt a csapatok között. A vége igazi szegedi gála lett, Fazekas Máté megszerezte élete első gólját a BL-ben, Járó Kristóf és Radvánszki Attila is játéklehetőséget kapott.

A négy győzelemmel és négy vereséggel álló Szeged jövő csütörtökön a horvát PPD Zagrebet fogadja.