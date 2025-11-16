„Részletesen leírják, hogyan erőszakolnak meg engem és édesanyámat” – halálos fenyegetésekről vallott a legjobb német teniszező

Eva Lys, október végén, a tokiói veresége után megosztotta a közösségi oldalára érkezett üzeneteket, amelyekben nem volt köszönet:

„Tehetségtelen ribanc”

„Maradj az OnlyFans-on! Az az egyetlen munka, amit csinálnod kéne”

„Végezz magaddal, te szarházi!”

„Tizenhat éves korom óta tart, de mindig azt mondták, ne törődjek ezekkel. Évekig hittem benne, hogy túl tudok lépni rajta. Aztán azt gondoltam, ez nem mehet így tovább. Ha nem beszélek róla, semmi sem fog megváltozni. És nem csak velem történik meg, minden teniszező átmegy ezen. Egy rossz meccs, és kezdődik minden elölről” – nyilatkozta a Die Zeit lapnak.

Lys elmesélte, hogy minden vereség után ezerszeres gyűlölet ömlik rá.

Ha egy meccs szorosan alakul és döntő szettre megy, ahol hátrányba kerül, csúnya üzeneteket talál. Aztán ha innen fordít, ugyanaz a fickó azt írja, hogy felejtse el az előző üzenetet és sajnálja, mert végül nyert 5000 eurót.

„Részletesen leírják, hogyan erőszakolnak meg engem és édesanyámat, és hogyan ölnék meg a családomat. Szörnyen érint, de meg kell tanulnom megbirkózni vele. Ez a mindennapi élet sajnos.”

Azt mondta, leginkább attól szokott megijedni, amikor olyan zaklatók bukkannak fel, akik kiderítik, melyik edzőteremben dolgozom, melyik szállodában szállok meg, sőt, volt olyan is, hogy a szobaszámát is megszerezték.

A legtöbb zaklató kilétére nem derül fény, a legtöbben anonim fiókok mögé bújnak. De arról is mesélt, hogy volt olyan, amikor egy férfi megsértette, ránézett a profiljára, és megletésre az nyilvános volt.

Közzétettem egy képernyőfotót az üzenetéről, megjelöltem benne a feleségét, és odaírtam: »Miért sérteget a férjed egy 22 éves lányt online?« Mi történt ezután? A feleség is elkezdett sértegetni. Szinte romantikusnak találtam, hogy ők ketten aztán tényleg jóban-rosszban kitartanak egymás mellett.

Azt nem tudja, mi lehet a megoldás, úgy érzi, 23 évesen már átélt annyi mindent, hogy megbirkózik vele.

„De a húgom tízéves, és valószínűleg hamarosan ő is versenyeken fog játszani. Nem kívánnám neki azt, amin én keresztülmegyek” – mondta.