„Nagy kudarc ez számomra, el kell gondolkodnom a saját szerepemről” – csalódott a Fradi kézilabdaedzője

A 16. és a 44. perc között egyszer sem vezettek a hazaiak, sőt, ebben az időszakban volt rá példa, hogy négy gól volt a vendégek előnye. A legvégén a Farkasok álltak közelebb a győzelemhez, de az utolsó percben az FTC jobbszélsője, Bujdosó Bendegúz egyenlített, csapattársa, Borbély Ádám pedig húsz másodpercen belül két lövést is kivédett.

Borbély 13 védéssel, Kovacsics Péter hat, Győri Mátyás öt találattal zárt. A vendégeknél Marko Panic és Teodorosz Boszkosz is hét gólt lőtt.

Pásztor István vezetőedző a mérkőzést követő sajtótájékoztatón nagyon letörten és csalódottan nyilatkozott.

„Elég magas szintű, jól képzett játékosaink vannan, de nem értem, hogy a videók alapján gyakoroltakból hogyan kaphatunk ma gólt. El kell gondolkodnom a saját szerepemről is, mert amit videón megmutatok, és legyakorlunk, azt másnap vissza kellene kapnunk. Amellett, hogy volt benne nekem is részem, mert volt olyan játék, ami nem működött.

Nagyon nagy kudarc ez számomra, nem így kellett volna végződni ennek a mérkőzésnek

– mondta.

Öt győzelem és négy vereség mellett ez volt a Ferencváros első döntetlenje.