sportkerékpársportkerékpározáscindy morvan
Sport

Megölték a franciák pályakerékpáros hősét, majd a gyilkos saját magával is végzett

24.hu
2025. 11. 03. 16:57

Gyilkosság áldozata lett Cindy Morvan, a francia pályakerékpár korszakos alakja, szúrta ki az Eurosport.

A 39 éves kerékpároshoz az exférjének aktuális barátnője látogatott el, de aligha békés szándékkal. A nő ugyanis fegyverrel érkezett a helyszínre, heves vita után pedig két lövéssel meggyilkolta a kerékpárost. A gyilkost saját autójában találták meg, miután saját magával is végzett. A női egy levelet is hátra hagyott, amelyben beismerte a tettét.

MorvanCalais-ban kerékpáriskolát működtetett, tagja volt a francia szövetség (FFC) nagyköveti csapatának, és sokat tett azért, hogy az észak-franciaországi régióban minél elismertebb legyen a sportág, azon belül is a női kerékpársport.

Ajánlott videó

A káosz uralása – két év után sincs igazi ellenszer Iraola idegesítő focijára

Friss

Népszerű

Összes
Iványi Gábor: Ez egy öngól volt a hatalom részéről. Ha bezárnak, akkor a börtönből folytatom tovább a börtönpasztorációt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik