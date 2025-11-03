Megölték a franciák pályakerékpáros hősét, majd a gyilkos saját magával is végzett

Gyilkosság áldozata lett Cindy Morvan, a francia pályakerékpár korszakos alakja, szúrta ki az Eurosport.

A 39 éves kerékpároshoz az exférjének aktuális barátnője látogatott el, de aligha békés szándékkal. A nő ugyanis fegyverrel érkezett a helyszínre, heves vita után pedig két lövéssel meggyilkolta a kerékpárost. A gyilkost saját autójában találták meg, miután saját magával is végzett. A női egy levelet is hátra hagyott, amelyben beismerte a tettét.

Cindy Morvan, qui fut championne de France sur piste, est morte vendredi à Calais, tuée par balles par la compagne de son ancien conjoint. https://t.co/YYMljWFlaL pic.twitter.com/OXVSwhJhGG — L’Équipe (@lequipe) November 1, 2025

MorvanCalais-ban kerékpáriskolát működtetett, tagja volt a francia szövetség (FFC) nagyköveti csapatának, és sokat tett azért, hogy az észak-franciaországi régióban minél elismertebb legyen a sportág, azon belül is a női kerékpársport.