Két év kölcsön után új csapatba igazolt a magyar kézilabdázó

Jánosi Tamás visszatért a spanyol kézilabda élvonalba és az idény végéig a Tubos Aranda Villa de Aranda csapatához igazolt.

Az irányító a Balatonfüredi KSE kölcsönjátékosaként az előző két szezont a spanyol az Ángel Ximénez Puente Genil együttesében töltötte. Az első évadban 24 mérkőzésen 54, a másodikban 25 találkozón 108 gólt lőtt. Új csapatának beszámolója szerint figyelemre méltó egyéni fejlődés mellett jelentősen hozzájárult, hogy a csapat mindkét szezonban elkerülte a kiesést korábbi csapata, ezért szerződtették.

A 23 éves kézis a jelenlegi idényt már a Balatonfüredben kezdte meg, de egy kisebb sérülés hátráltatta, öt bajnoki meccsen négyszer, három Európa Kupa-mérkőzésen pedig 11 alkalommal talált be.