Kinézte magának a Szeged irányítóját a Barcelona

Barcelonába igazolhat az OTP Bank-Pick Szeged izlandi irányítója, Janus Smárason.
A katalán Sport beszámolója szerint az izlandi kézilabdázó a klub székházában látták, ahol a vezetőséggel tárgyalt. A napilap szerint mindenben megegyeztek egymással, így várhatóan 2026 nyarán, szerződése lejártával átigazol a Barcába. A katalánok azért kezdték el építeni a jövő évi csapatukat, mert Emil Nielsen kapus és Domen Makuc is távozik idény végén.
Smárason szeptember 28. óta nem lépett pályára egy térdsérülés miatt, a tervek szerint január környékén térhet vissza a pályára.
Kapcsolódó
Szegeden folytatja a Veszprém korábbi kézise
Nagy örömmel tér vissza Magyarországra, és már azt is tudni, kinek a helyét veszi át.