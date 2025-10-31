Kinézte magának a Szeged irányítóját a Barcelona

Barcelonába igazolhat az OTP Bank-Pick Szeged izlandi irányítója, Janus Smárason.

A katalán Sport beszámolója szerint az izlandi kézilabdázó a klub székházában látták, ahol a vezetőséggel tárgyalt. A napilap szerint mindenben megegyeztek egymással, így várhatóan 2026 nyarán, szerződése lejártával átigazol a Barcába. A katalánok azért kezdték el építeni a jövő évi csapatukat, mert Emil Nielsen kapus és Domen Makuc is távozik idény végén.

Smárason szeptember 28. óta nem lépett pályára egy térdsérülés miatt, a tervek szerint január környékén térhet vissza a pályára.