Sport

Kinézte magának a Szeged irányítóját a Barcelona

Ujvári Sándor / MTI
Smárason az utolsó Barca elleni meccsén.
24.hu
2025. 10. 31. 16:29
Barcelonába igazolhat az OTP Bank-Pick Szeged izlandi irányítója, Janus Smárason.

A katalán Sport beszámolója szerint az izlandi kézilabdázó a klub székházában látták, ahol a vezetőséggel tárgyalt. A napilap szerint mindenben megegyeztek egymással, így várhatóan 2026 nyarán, szerződése lejártával átigazol a Barcába. A katalánok azért kezdték el építeni a jövő évi csapatukat, mert Emil Nielsen kapus és Domen Makuc is távozik idény végén.

Smárason szeptember 28. óta nem lépett pályára egy térdsérülés miatt, a tervek szerint január környékén térhet vissza a pályára.

