„Ha meghalok, már nem lesz szükségem az agyamra” – így segítené a tudományt az egyik legsikeresebb hokis

A 47 éves sportoló abszolút legendának számít, nem csupán az elért eredményeiért, hanem mert például ő az első nő, aki gólt szerzett profi férficsapatban.

Wickenheiser nemrégiben hosszú interjút adott a svéd Expressennek, és beszélt a 2008-ban elszenvedett fejsérüléséről, amelyet a svéd férfi harmadosztályban szereplő Linden játékosaként szenvedett el.

A védő több méterről nekem jött, amikor lehajtottam a fejem. Nem volt esélyem reagálni. Emlékszem, hogy lekúsztam a jégről, a fiúk felemelték és leültettek a padra

– mesélte.

Bár valószínűleg agyrázkódást szenvedett, egyszerűen nem adhatta fel. Azt mondta, mivel ő volt a család kenyérkeresője, „nyomás alá helyezte magát, hogy folytassa a játékot”.

A sportpályafutása után 2023-ban befejezte szakorvosi képzését. Valószínűleg ez az egyik oka annak, hogy úgy döntött, halála után az agyát a tudománynak ajánlja fel.

Ha meghalok, már nem lesz szükségem az agyamra, ezért ha kutatási célokra fel lehet használni, szívesen lemondok róla. Ez egy privát döntés. Az orvosi és versenysportbeli ismereteimmel, valamint a tudomány iránti érdeklődésemmel, úgy érzem, erre szükség van

– mondta.

Azt mondta, szeretné segíteni a tudomány azzal, hogy rajta is vizsgálhassák a CTE (krónikus traumás encephalopathia) tüneteit, amely egy ritka, progresszív, degeneratív agyi betegség, és amelyet ismételt fejsérülések okoznak. Jelenleg ezt a betegséget csak utólag, az agyszövet elemzésével lehet véglegesen diagnosztizálni.

„A női egészségügy általában alulfinanszírozott és nem kellően kutatott. Számos agyrázkódást figyelünk meg olyan sportágakban, mint a jégkorong, a rögbi és az amerikaifutball. Bár sok adat áll rendelkezésre, ezek a férfiakkal kapcsolatos kutatásokból származnak.”