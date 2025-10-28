fociigor tudorjuventuslabdarúgás
A Juventus elfelejtett nyerni, pedig pont ez adja az identitása alapját

Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP
admin Mártha Bence
2025. 10. 28. 21:12
A Juventus kivágta Igor Tudort, mint egy gerelyt. Tette ezt jogosan, utoljára a kilenc zsinórban megszerzett scudettót megelőző szezonokban – amikor kétszer egymás után végzett a hetedik helyen a Juve – produkált olyan eredménysort a klub, mint egykori középhátvédje irányításával. Mivel az eredményeknél csak a csapat játéka volt kiábrándítóbb, és remény sem mutatkozott rá, hogy Tudor megoldást talál a gondokra, az elküldése tulajdonképpen elkerülhetetlen volt.

Hullának a szájfény

A Juventus jelenlegi helyzetét nem érdemes pusztán az idei eredmények vagy a mutatott – meglehetősen hitvány – futball szempontjából vizsgálni. Bár ez arra a nyilvánvaló konklúzióra vezet, hogy Tudor semmit nem tudott tenni a Juve gondjainak enyhítéséért, azaz ő maga is a probléma része volt, ugyanakkor azt a képzetet kelti, hogy az elküldése megoldja a gondokat.

A csapat, sőt a klub gondjai azonban ennél sokkal mélyebben gyökereznek, Tudornak pedig az a szerep jutott, mint a madame-nak, ha üresen kong a kupleráj.

Elvitte a balhét, holott a bűne csak annyi volt – amit a szurkolók nagy része is bőven előre látott –, hogy nem klasszis edző. Aki azt hitte róla, hozzá hasonlóan alkalmatlan sportvezetőnek.

Érdemes többet is hátralépni, és lépcsőnként vizsgálni, mi ment félre az öt évvel ezelőtt egy kilenc bajnoki győzelmet, négy Olasz Kupát és két BL-döntőt hozó időszakot lezáró Juventusnál annyira, hogy súlyos, történelmi léptékű válságba került.

Első lépés: Tudor nem ilyen lovat akart!

Ha tény is, hogy a horvát edző nem sokat könnyített a csapatát a mocsárba húzó sziklán, a korábban a Laziónál és a Veronánál is príma munkát végző Tudort lehet és kell is mentegetni.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

