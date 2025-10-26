„Lehet, hogy valakinek hányingere van a játékunktól, meg tőlem, de az vegyen be gyógyszert”

Emlékezetes nyilatkozatot adott az Egis Körmend kosárlabdacsapatának edzője, Kocsis Tamás.

Az együttes szombaton 106-95-re verte a Kaposvárt, pedig nem voltak ideálisak a felkészülés körülményei. Arra viszont senki se számított, hogy gyógyszergyártó szponzort is megemlíti majd a vezetőedző az értékelésében.

„Óriási ez a győzelem, tekintve, hogy a héten alig tudtunk rendesen edzeni, egyszer voltunk öt az öt ellen, de akkor is csak sétálgattunk, nehogy megsérüljön valaki. Ez egy hatalmas siker egy nagyon jó csapat ellen, büszke vagyok a csapatra és a közönségünkre is, akik több mint százan belehajszoltak minket a győzelembe.

Az volt a taktikánk, hogy a saját fegyverével próbáljuk meg megfogni a Kaposvárt: sok futással, sok dobással. Ebben persze benne voltak hibák, olyan volt ez, mint egy pingpongmeccs. Lehet, hogy valakinek hányingere van ettől, meg tőlem, de annak a daedalont tudom ajánlani

– nyilatkozta Kocsis.

Az M4 Sport beszámolójából egyébként kiderült, hogy a megjegyzése annak szólt, hogy az Atomerőmű elleni meccsen hallott olyan beszólásokat, hogy egyeseknek hányingere lett a Körmend játékától.