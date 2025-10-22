Sport

Bánhidi végleges kiállítását is elbírta, idegenben nyert BL-meccset a Szeged

Ujvári Sándor / MTI
24.hu
2025. 10. 22. 20:54
Ujvári Sándor / MTI
A Szeged 28-23-ra nyert a horvát PPD Zagreb otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik fordulójában.

A horvát játékosokon kívül a szegedi színekben hazatérő Mario Sostaric és Marin Jelinic is sportszerű tapsot kapott a zágrábi közönségtől a bemutatás során. Mindketten gólokkal járultak hozzá válogatottjuk győzelméhez a magyarok ellen a januári világbajnokság negyeddöntőjében, éppen a szerdai meccs helyszínén, az Arena Zagrebben.

A labdaszerzések utáni gyors ellentámadásait rendre gólra váltotta a Szeged a meccs elején, de a felállt védőfallal nehezen boldogult. A vendégek a 15. percben elveszítették csapatkapitányukat, Bánhidi Bence ugyanis egy védekező mozdulattal eltalálta Filip Glavas vállát, ezért piros lapot kapott.

A helyére beállt Jérémy Toto gólt lőtt, de utána vállfájdalmak miatt cserét kért, így Gleb Kalaras maradt a Magyar Kupa-címvédő egyetlen bevethető beállója. A folytatásban a korábbi magyar válogatott Topic Petar könyökkel eltalálta Borut Mackovsek arcát, de ennek a jelenetnek a videófelvételét nem nézték vissza a játékvezetők és csak kétperces kiállítással büntették.

Az első félidőben a csongrádiaknak öttel több kapura lövésük volt, viszont öttel többet is rontottak és néggyel több védés volt náluk. Mindkét együttes vezetett két góllal az első félidőben, de a szünetben döntetlen volt az állás.

Egy 5-1-es sorozat végén 17-13-re elléptek a vendégek a második felvonás elején, Tobias Thulin helyére Mikler Roland állt a kapuba, majd előkerült a kétirányítós játék és a létszámfölényes támadójáték is a taktikai repertoárjukból. Egy újabb 5-1-es széria végén már 23-17-es előnyben voltak a szegediek, akik nyolc perccel a vége előtt végleg eldöntötték a meccset.

Jelinic és Imanol Garciandía öt-öt, Jim Gottfridsson, Sostaric, és Lazar Kukic négy-négy góllal, Thulin három, Mikler hat védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Glavas hat, Adin Faljic négy találattal, Haris Suljevic tíz védéssel zárt

Kézilabda, Bajnokok Ligája, férfiak, B csoport, 6. forduló

PPD Zagreb (horvát) – OTP Bank-Pick Szeged 23-28 (10-10)

(MTI)

