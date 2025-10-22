Visszahívta az elnököt a Magyar Sí Szövetség küldöttgyűlése

A szövetség tájékoztatása szerint az elnökség és az ellenőrző bizottság is lemondott, miután egy nyilatkozatot tettek közzé arról, hogy amennyiben az elnökség és az ellenőrző bizottság bármely tagját visszahívják tisztségéből, ők is távoznak.

A tagság ezután a jelölőbizottság felállításáról szavazott: Vágó Balázs, Körtvélyessy László, Székely Zoltán lettek a tagok.

A következő rendkívüli közgyűlést a síszövetség novemberben hívja össze. A tisztújító küldöttgyűlés előkészítésével és az addig felmerülő halaszthatatlan ügyek kezelésével a tagság Lovas Andrást bízta meg.

A síszövetség sportszakmai munkája a küldöttgyűlésen meghozott döntésektől függetlenül továbbra is zavartalanul működik

– áll a közleményben.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Csák Levente tavaly szeptemberben kapott megbízást, akkor a küldöttgyűlés dr. Vámos Attila jelölttel szemben titkos szavazással, 38:27 arányban választotta meg a jogász végzettségű, korábbi ötszörös sílesikló bajnokot elnöknek.

A mandátuma 2026. május végéig szólt volna.