Kele János: feltámasztható a magyar futballkultúra szellemisége?

Október 8-án, életének 85. évében elhunyt Mezey György mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a neveléstudomány kandidátusa. Nagy ember volt, nagy hibákkal. Sorsa tragikus egyértelműséggel fonódott össze a magyar futball elmúlt ötven évének minden tehetetlen útkeresésével, gyöngeségével, gyötrelmével – de utolsó igazán nagy, zajos sikerével is. Mindmáig ő az utolsó olyan edző, akinek vezetésével a magyar válogatott kivívta a világbajnoki részvétel jogát.

Éppen negyven éve.

Azóta álmodozunk, számolgatunk, reménykedünk. Most éppen arról, hogy ha hazai pályán verjük az örményeket [ami sikerült, sőt pontot szerzett a csapat Portugáliában – a szerk.], s utána kint is sikerül érvényesíteni a papírformát, akkor már csupán annyi kell majd az üdvösséghez, hogy novemberben az írek ellen se kapjunk ki a Puskás Arénában, s máris megvan a lehetőség tavasszal egy pótselejtezőre, ahol már ugye „bármi megeshet”… Újabb néhány hónapnyi haladék a lelkesedés elviselhetetlen könnyűségében. Erre vagyunk kondicionálva. Így élünk.

Miközben ezen morfondírozom, kezembe akad egy érdekes olvasmány. Szerzője a válogatott vezető videolemzője, Beregi István, témája: a magyar futball filozófiája. Önkéntelenül is Mezey jut eszembe, a hős és antihős párhuzamos, egyidejű életpályája. Egyfelől a generációk futballtudatát formáló sikercsapat, amely titkos esélyesként utazott Mexikóba, és amely ott – nincs rá jobb szó – úgy esett össze, mint egy nedves zokni. Másrészt az 1961-ben elindított új típusú edzőképzés a TF-en, amely (ma sem tudni, miért, hogy szándékosan avagy önkéntelenül-e, de mégis csak) fals és meredeken zuhanó pályára helyezte a magyar futballt azzal, hogy az addig spontán, önszerveződve, szájról-szájra, mesterről tanítványra hagyományozott magyar futballtudást, az egységes, stílusalapú edzői gondolkodást felváltotta egy deduktív, sematikus, minden problémát kondicionálni akaró attitűddel, hogy aztán ezt a teljes iparágra erőszakkal oktrojálja.

Ennek az iskolának az éltanulója Mezey György volt.

Ugyanez a Mezey György a rendszerváltás után másfél évtizeden keresztül lényegében egy személyben irányította a magyar edzőképzést.