Meghalt Alekszandr Gyityatyin, aki egy olimpián nyolc érmet nyert

ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images
24.hu
2025. 10. 14. 12:26
ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images

Hatvannyolc éves korában meghalt Alekszandr Gyityatyin háromszoros olimpiai bajnok szovjet tornász, írja az MTI.

Az 1980-as moszkvai játékokon minden szeren, illetve egyéni összetettben és csapatban érmet nyert, három aranyat, négy ezüstöt és egy bronzot, ezzel mindmáig ő az egyetlen tornász a történelemben, aki nyolcszor állhatott dobogóra egyetlen olimpián.

Az 1976-os játékokon két ezüstérmet szerzett, emellett hét világbajnoki és négy Európa-bajnoki elsőséget is begyűjtött. 2004-ben beválasztották a sportág nemzetközi hírességeinek csarnokába.

A moszkvai olimpia után Gyityatyin bokasérülést szenvedett, ami végül visszavonulásra kényszerítette. 1995-ig edzőként dolgozott, 2002-ben pedig a szentpétervári Herzen Állami Pedagógiai Egyetem torna tanszékének vezetője lett.

Meghalt Köves Csaba kétszeres olimpiai ezüstérmes vívó
A 90-es évek egyik legjobb kardozója volt, aki csapatban kétszer is vébét nyert.

