Unokabátyját verte a döntőben, bankot robbantott a monacói teniszező

A világranglista 204. helyén álló monacói Valentin Vacherot három játszmában legyőzte unokabátyját, a francia Arthur Rinderknech-t a Sanghajban rendezett 9,2 millió dollár (3 milliárd forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztorna vasárnapi döntőjében.

A selejtezőből érkezett Vacherot már azzal is történelmet írt, hogy az elődöntőben legyőzte a szerbek korábbi világelsőjét, a negyedik helyen kiemelt Novak Djokovicot, ugyanis minden idők legalacsonyabb világranglista-helyezésével jutott egy ezres besorolású torna fináléjába.

Ott aztán Borna Coric rekordját is megdöntötte: a horvát 2022-ben az ATP-rangsor 152. helyezettjeként nyert Cincinnatiban.

Vacherot-nak ez volt élete első döntője az ATP-sorozatban, Rinderknech-nek pedig – aki anyai ágon az unokatestvére – a második, és ezúttal sem sikerült nyernie.

Mekkora sztori, hogy a két kuzin játszotta a döntőt egymás ellen:

A két játékos korábban csak egyszer találkozott egymással hivatalos mérkőzésen: egy 2018-as Futures-tornán Rinderknech győzött. A 26 éves Vacherot mostani menetelésével majdhogynem több pénzt keresett, mint egész eddigi pályafutása alatt – ugyanis 1,1 millió dollárral gazdagodott, míg eddigi összkeresete 594 ezer dollár volt –, a következő világranglistán pedig a negyvenedik helyre kerül.