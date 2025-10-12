Unokabátyját verte a döntőben, bankot robbantott a monacói teniszező

A világranglista 204. helyén álló monacói Valentin Vacherot három játszmában legyőzte unokabátyját, a francia Arthur Rinderknech-t a Sanghajban rendezett 9,2 millió dollár (3 milliárd forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztorna vasárnapi döntőjében.
A selejtezőből érkezett Vacherot már azzal is történelmet írt, hogy az elődöntőben legyőzte a szerbek korábbi világelsőjét, a negyedik helyen kiemelt Novak Djokovicot, ugyanis minden idők legalacsonyabb világranglista-helyezésével jutott egy ezres besorolású torna fináléjába.
Ott aztán Borna Coric rekordját is megdöntötte: a horvát 2022-ben az ATP-rangsor 152. helyezettjeként nyert Cincinnatiban.
Dreams do come true 💫
The moment @val_vacherot‘s life changed forever.@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/YWxtXj2Q3L
— ATP Tour (@atptour) October 12, 2025
Vacherot-nak ez volt élete első döntője az ATP-sorozatban, Rinderknech-nek pedig – aki anyai ágon az unokatestvére – a második, és ezúttal sem sikerült nyernie.
Mekkora sztori, hogy a két kuzin játszotta a döntőt egymás ellen:
Everything led up to this moment… ⁰⁰Arthur & Valentin, what a magical story ❤️⁰⁰#ItAllAddsUp | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/ortZfXbDIt
— ATP Tour (@atptour) October 12, 2025
A két játékos korábban csak egyszer találkozott egymással hivatalos mérkőzésen: egy 2018-as Futures-tornán Rinderknech győzött. A 26 éves Vacherot mostani menetelésével majdhogynem több pénzt keresett, mint egész eddigi pályafutása alatt – ugyanis 1,1 millió dollárral gazdagodott, míg eddigi összkeresete 594 ezer dollár volt –, a következő világranglistán pedig a negyvenedik helyre kerül.
Eredmény, döntő:
Valentin Vacherot (monacói) – Arthur Rinderknech (francia) 4:6, 6:3, 6:3