Ütés érte a gerincét, mentő vitte el a KSI pólósát

A Magyar Kupában ezüstérmes Honvéd 15-7-re nyert a KSI vendégeként a férfi vízilabda ob I alapszakaszának 6. fordulójából előrehozott, péntek esti mérkőzésen.

A találkozó legjobbja az öt gólt szerző Lazar Vickovic volt. A mérkőzés során a KSI egyik játékosának, Irmes Mártonnak egy ütközést követően a gerincét érte ütés, ami után mentővel kórházba szállították. A sérülés miatt közel egy órát állt a játék.