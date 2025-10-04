vízilabdaférfi vízilabda ob 1férfi vízilabda ob1vízipóló
Ütés érte a gerincét, mentő vitte el a KSI pólósát

MONTIGNY Philippe / KMSP / KMSP via AFP
2025. 10. 04. 03:33
MONTIGNY Philippe / KMSP / KMSP via AFP

A Magyar Kupában ezüstérmes Honvéd 15-7-re nyert a KSI vendégeként a férfi vízilabda ob I alapszakaszának 6. fordulójából előrehozott, péntek esti mérkőzésen.

A találkozó legjobbja az öt gólt szerző Lazar Vickovic volt. A mérkőzés során a KSI egyik játékosának, Irmes Mártonnak egy ütközést követően a gerincét érte ütés, ami után mentővel kórházba szállították. A sérülés miatt közel egy órát állt a játék.

Férfi E.ON NB I, a 6. fordulóból előrehozott mérkőzés:

KSI SE – EPS-Honvéd 7-15 (0-5, 2-3, 3-3, 2-4)

