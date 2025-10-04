vízilabdairmes mártonksihonvéd
„Szerencsére nincs nagy baj” – hírt adott magáról a KSI vízilabdázója, akit mentő vitt kórházba a bajnokiról

24.hu
2025. 10. 04. 13:36

Pénteken a KSI és a Honvéd vízilabdameccsén közel egy órán át állt a játék, ugyanis a hazaiak játékosának, Irmes Mártonnak egy Nikola Moskovval történt ütközést követően a gerincét érte ütés. Irmest ki kellett emelni a vízből, majd mentő vitte kórházba.

A VLV Facebook-oldalán azt írta, hogy a vízilabdázót alapos kivizsgálás után hazaengedték. A KSI vezetőedzője, Horváth János ugyanakkor arról tájékoztatta a szaklapot, hogy Irmesnek komoly fájdalmai vannak még.

A VLV bejegyzése alatt Irmes is kommentelt, mint írta, ismeri Moskov előéletét, de az szerinte most mellékes, a vízben ő a maga részéről egy vétlen szituációnak élte meg a történteket.

Végig mellettem volt, amíg a mentő nem jött és biztatott, hogy nem lesz semmi baj. Beszéltem vele meccs után, és őszintén elmondtam neki, hogy nem haragszom rá. Ilyen a sport, ilyen a vízilabda. Szerencsére nincs nagy baj!

Horváth János a 15-7-es Honvéd-győzelemmel véget ért mérkőzést követően úgy értékelt: „A második negyed harmadik percétől nekünk gyakorlatilag érdektelenné vált a mérkőzés. Köszönöm a csapatnak, hogy ezután lehozta a következő két és fél negyedet.”

