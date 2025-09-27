A debreceniek után a győri kézisek is győztek Montenegróban

A címvédő Győri Audi ETO 36-20-ra győzött a pont nélkül álló Buducnost Podgorica otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában.
Az első fordulóban a Debrecentől vereséget szenvedő együttes idők közben leváltotta edzőjét, Bojana Popovic helyett már Zoran Abramovic ült a kispadon. Nem ezen múlt azonban a meccs, rögtön 4-0-val bekezdett az ETO, amitől Abramovic időt is kért, de folytatódott a győri gála, a félidő derekán már 13-3-ra vezetett a címvédő. Ezután megrázta magát a Podgorica, de szünetben óriási előnye volt a magyar csapatnak.
Térfélcsere után jóformán csak a különbség volt a kérdés, bár a Győr védekezése jóval szellősebb lett a második félidőre, így is elvétve tudott tíz gól különbségnél közelebb jönni a hazai együttes.
Végeredmény – női Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló, B csoport
Buducnost Podgorica (montenegrói)-Győri Audi ETO KC 20-36 (6-18)
lövések/gólok: 44/20, illetve 53/36
gólok hétméteresből: 4/1, illetve 2/2
kiállítások: 4, illetve 10 perc