A debreceniek után a győri kézisek is győztek Montenegróban

A címvédő Győri Audi ETO 36-20-ra győzött a pont nélkül álló Buducnost Podgorica otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában.

Az első fordulóban a Debrecentől vereséget szenvedő együttes idők közben leváltotta edzőjét, Bojana Popovic helyett már Zoran Abramovic ült a kispadon. Nem ezen múlt azonban a meccs, rögtön 4-0-val bekezdett az ETO, amitől Abramovic időt is kért, de folytatódott a győri gála, a félidő derekán már 13-3-ra vezetett a címvédő. Ezután megrázta magát a Podgorica, de szünetben óriási előnye volt a magyar csapatnak.

Térfélcsere után jóformán csak a különbség volt a kérdés, bár a Győr védekezése jóval szellősebb lett a második félidőre, így is elvétve tudott tíz gól különbségnél közelebb jönni a hazai együttes.