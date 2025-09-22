„Csak a sportteljesítményre gondolt ” – állítólag jól van az orosz börtönbe vetett ultrakerékpáros

A 44 éves sportember dokumentumfilmesként dolgozott és 2010-ben egy délkelet-ázsiai útja során fedezte fel a kerékpározást. Így indult az őrület, amelynek során számos hosszútávú kihívást teljesített, eddig közel húsz ultrakerékpáros versenyen indult, és kilencet meg is nyert.

Legújabb kihívásának 2025. július elsején vágott neki Cabo da Rocában, a célja az volt, hogy elérje Vlagyivosztokot, és megdöntse az eurázsiai átkelésének 2017 óta felálló rekordját, amelyet a német Jonas Deichmann tart 64 nap, 2 óra és 26 perces teljesítménnyel.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Matteo Secci aka MAO 猫 (@mao.secci.photography) által megosztott bejegyzés

Miután kétszer sikertelenül próbálta átlépni Kínából az orosz határt, végül egy olyan határátkelőt választott, amely csak vonattal vagy busszal volt átjárható. Miután ezek használata érvénytelenné tette volna rekordját, úgy döntött, hogy egyeztet a határőrökkel és vámosokkal, mert meg volt győződve arról, hogy így is átengedik a kerékpárjával, de őrizetbe vették.

A vád illegális határátlépés.

Csak a sportteljesítményre gondolt

– magyarázta oroszországi ügyvédje, Alla Kouchnir.

Az Ouest-france.fr idézte Vlagyimir Naidine orosz tisztviselőt, aki elmondta, meglátogatta Sehilit a börtönben, aki arról biztosította, hogy jó egészségnek örvend.

Kouchnir elárulta, hogy fellebbezést nyújtott be a letartóztatás ellen a Primorje regionális bírósághoz, amely Vlagyivosztokban található.

„Beszéltem a nyomozókkal, általánosságban a nyomozás már lezárult, nem valószínű, hogy új részletek kerülnek napvilágra” – mondta.

Az orosz igazságszolgáltatás egyelőre október 4-ig helyezte előzetes letartóztatásba.