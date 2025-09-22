Rögtön az első magyar érdekeltségű napon jött egy érem a paraúszó-világbajnokságon

Konkoly Zsófia bronzérmet szerzett 200 méter vegyesen hétfőn a Szingapúrban zajló paraúszó-világbajnokságon.
A paralimpiai bajnok az S9-es sérültségi kategóriájú döntőben 2:36.09 perces időeredménnyel ért célba. A végső győztes Mary Jibbhez képest 3.19 másodperccel elmaradva, de kettejük közé a spanyol Anastasiya Dmytriv os befért.
Női 100 méter gyorson az S6-os kategóriában Száraz Evelin negyedik lett, míg Hotz Csenge 200 vegyesen (S10) hatodikként zárt.
