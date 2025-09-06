„Aki lecseréli a gólszerzőjét a 15. percben, az nem tiszteli az ellenfelet” – az írek elleni utolsó győzelemnél olyat tett a válogatott, ami legutóbb Puskáséknak sikerült

David O’Leary 18 évesen, 1976 szeptemberében, egy Anglia elleni barátságos meccsen mutatkozott be az ír válogatottban. A középhátvéd a debütálása után alapemberré vált a csapatban, de 1986-ban elrúgta a labdát Jack Charltonnál azzal, hogy a családi nyaralást választotta annak ellenére, hogy a szövetségi kapitány a kieső játékosai helyére utólag meghívta egy izlandi tornára.

O’Leary váltig állította, hogy nem kapta meg a kapitány meghívóját, de Charlton úgy érezte, a védő cserbenhagyta, így O’Leary lemaradt az 1988-as Eb-ről. Az 1990-es vébén viszont már ismét kerettag volt, sőt, a románok elleni nyolcaddöntőből az ő tizenegyesével jutott tovább a csapat, amit később az ír futball legfontosabb pillanatának választottak.

1:21-nél látható a továbbjutást jelentő tizenegyes:

A válogatottban az utolsó hivatalos meccsét 1993 februárjában játszotta, amikor csapatkapitányként vezette ki Írországot a Wales elleni barátságosra, ahol sérülés miatt csak percek jutottak neki. A 93-as év így a búcsúról szólt O’Leary számára, mivel a válogatott mellett ekkor köszönt el klubjától, az Arsenaltól is,

amelyet 1975 óta szolgált, és amelynek a mai napig rekordere a tétmeccseket (722) és a bajnokikat (558) tekintve is.

Három nappal O’Leary búcsúmeccse előtt az írek Steve Staunton és Tony Cascarino góljaival 2-1-re fordítottak az albánok elleni tiranai vb-selejtezőn, és a magyarok elleni találkozót Charlton kapitány arra használta fel, hogy fiai ráhangolódjanak a júniusi, lettek és litvánok elleni tétmérkőzésekre.

A magyar válogatottnál kevésbé volt emelkedett a hangulat, a görögök elleni, hazai pályán elveszített (0-1) márciusi vb-selejtező után a BEK-győztes Jenei Imrétől elköszönt a szövetség, és négy meccsre Puskás Ferencet nyerte meg a kispadra.