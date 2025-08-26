A Fradi edzője a legjobb négybe jutna a Bajnokok Ligájában

Jesper Jensen, a Ferencváros női kézilabdacsapatának vezetőedzője a Bajnokok Ligája négyes döntőjét vette célba.

Az FTC 2023-ban eljutott a budapesti négyes tornára, ahol végül ezüstérmes lett, tavaly és idén viszont a negyeddöntőben búcsúzott. Ennek ellenére a célkitűzés ismét a Final Fourba bekerülni.

„A négyes döntőről álmodunk, oda igyekszünk, de meg kell néznünk, milyen gyorsan haladunk előre. Ahhoz, hogy nagyobb esélyünk legyen eljutni oda, jó lenne az első helyen végezni a csoportunkban, ami erős, és sok csapat hasonló szinten van, ezért a legjobb formánkat kell hoznunk” – nyilatkozta a nyáron kinevezett dán szakvezető kedden az európai szövetség honlapján.

A Magyar Kupa címvédőjétől a nyári szünetben öten távoztak: Szöllösi-Zácsik Szandra, Papp Dorka, Andrea Lekic, Valerija Maszlova és Béatrice Edwige, eközben viszont Vilde Ingstad Mortensen olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég beálló, valamint Mette Tranborg olimpiai és világbajnoki bronz-, Európa-bajnoki ezüstérmes dán jobbátlövő is érkezett. Jensen mindkét légióssal dolgozott korábban Esbjergben.

Úgy gondolom, a csapat máris sok minőségi játékossal rendelkezik. Számomra fontos volt tiszteletben tartani az elmúlt évek munkáját. Nem azért jöttem, hogy az első évemben hét játékost elküldjek és hét újat hozzak. Szeretek azokkal dolgozni, akik itt vannak, és megpróbálom a legjobbat kihozni a keretből.

Jensen egyébként az Esbjerggel kétszer jutott el a BL négyes döntőjébe, ahol egyszer bronzérmet szerzett. A dán válogatottal két Európa-bajnoki ezüst-, két világbajnoki bronz- és egy olimpiai bronzérmet nyert.