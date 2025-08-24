teniszvicky mbokous open 2025us open
Sport

A tenisz lehengerlő tehetsége senkit sem tisztel, és bárkit legyőzhet

Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Pincési László
2025. 08. 24. 10:00
Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Év elején még csupán a világranglista 333. helyén állt, azonban idén elképesztő formában teniszezik Vicky Mboko. A kanadaiak 18 éves játékosa már hat tornát nyert meg, öt ITF-verseny mellett a WTA 1000-es Canadian Opent is behúzta, ráadásul úgy, hogy négy korábbi Grand Slam-győztest is megvert. A teniszvilág ámul-bámul, a szakértők el vannak ájulva tőle, kérdés, hogy élete első US Openén (amelyen máris kiemeltként indulhat), mire lesz képes?

Úgy tűnt, hogy 2025 egy meglehetősen felejthető év lesz a kanadai tenisz történetében. Persze születtek szép sikerek kisebb tornákon: Felix Auger-Aliassime januárban megnyert két 250-es ATP-tornát Adelaideben és Montpellier-ben, Denis Shapovalov februárban megszerezte első 500-as címét Dallasban, amelyhez júliusban hozzátett még egy mexikói 250-es sikert is, de Gabriel Diallo is behúzott egy holland tornát júniusban.

A nőknél Leylah Fernandez július közepén Washingtonban nyert egy WTA 500-as tornát, ami négy karriercíme közül a legnagyobb siker.

Ugyanakkor a múlt hónap végén, Montrealban és Torontóban megrendezett két Canadian Open előtt egyetlen kanadai sem jutott el WTA vagy ATP 1000-es torna végjátékáig – még elődöntőig sem –, a Grand Slam-tornákon pedig a férfiak a második fordulókon sem jutottak túl, míg a női egyesek legjobb kanadai eredményét Leylah Fernandez érte el, aki a harmadik körben búcsúzott Melbourne-ben.

Ezek után, mint derült égből a villámcsapás, úgy robbant be az elitmezőnybe Vicky Mboko, aki lenyűgözte a teniszvilágot azzal, hogy megnyerte a montreali tornát.

Döbbenetes berobbanás

Victoria Vanessa Mboko, 2006. augusztus 26-án született Charlotte-ban, de három hónapos korától Kanadában élt ─ szülei a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkeztek előbb az Egyesült Államokba, majd Kanadába ─, és elég korán elkezdett teniszezni.

16 évesen már ITF-versenyt nyert, egyesben szabadkártyásként a 2022-es granby-i tornán szerepelt, de eleinte igazából párosban tűnt ki, hiszen abban az évben Melbourne-ben és Wimbledonban is döntőt vívhatott Kayla Cross társaként a juniorok között.

Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

2025-ben – noha csupán a 333. helyen állt a világranglistán – aztán egészen váratlan menetelésbe kezdett egyéniben, a szezonban eddig 53 győzelem és 9 vereség a mérlege, hét ITF-tornát nyert meg, ötöt egyéniben, kettőt párosban. A valódi áttörést azonban a hazai Canadian Open jelentette, a Grand Slamek után a legerősebb viadalok közé számító versenyen ugyanis szabadkártyával indulva nyerni tudott.

Nem is akárhogyan, négy korábbi GS-bajnokot (Sofia Kenin, Coco Gauff, Elena Rybakina, Oszaka Naomi) győzött le, ezzel a teljesítménnyel ő lett a második legfiatalabb nő az Open-érában, aki erre képes volt – Serena Williams után.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

A labdakihozatalok gyújtópontja – mit ad hozzá Ötvös Bence a Fradi játékához?

Friss

Népszerű

Összes
Rabszolgamunka vagy ingyen nyaralás? Az önkéntes munkák előnyei és buktatói
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik