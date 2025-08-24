A tenisz lehengerlő tehetsége senkit sem tisztel, és bárkit legyőzhet

Úgy tűnt, hogy 2025 egy meglehetősen felejthető év lesz a kanadai tenisz történetében. Persze születtek szép sikerek kisebb tornákon: Felix Auger-Aliassime januárban megnyert két 250-es ATP-tornát Adelaideben és Montpellier-ben, Denis Shapovalov februárban megszerezte első 500-as címét Dallasban, amelyhez júliusban hozzátett még egy mexikói 250-es sikert is, de Gabriel Diallo is behúzott egy holland tornát júniusban.

A nőknél Leylah Fernandez július közepén Washingtonban nyert egy WTA 500-as tornát, ami négy karriercíme közül a legnagyobb siker.

Victoria Mboko becomes the youngest Canadian woman in the Open Era to win the Canadian Open. Just 18-years-old 🇨🇦🎾 pic.twitter.com/9Vgp79WDm2 — Made In Canada (@MadelnCanada) August 8, 2025

Ugyanakkor a múlt hónap végén, Montrealban és Torontóban megrendezett két Canadian Open előtt egyetlen kanadai sem jutott el WTA vagy ATP 1000-es torna végjátékáig – még elődöntőig sem –, a Grand Slam-tornákon pedig a férfiak a második fordulókon sem jutottak túl, míg a női egyesek legjobb kanadai eredményét Leylah Fernandez érte el, aki a harmadik körben búcsúzott Melbourne-ben.

Ezek után, mint derült égből a villámcsapás, úgy robbant be az elitmezőnybe Vicky Mboko, aki lenyűgözte a teniszvilágot azzal, hogy megnyerte a montreali tornát.

Döbbenetes berobbanás

Victoria Vanessa Mboko, 2006. augusztus 26-án született Charlotte-ban, de három hónapos korától Kanadában élt ─ szülei a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkeztek előbb az Egyesült Államokba, majd Kanadába ─, és elég korán elkezdett teniszezni.

16 évesen már ITF-versenyt nyert, egyesben szabadkártyásként a 2022-es granby-i tornán szerepelt, de eleinte igazából párosban tűnt ki, hiszen abban az évben Melbourne-ben és Wimbledonban is döntőt vívhatott Kayla Cross társaként a juniorok között.

2025-ben – noha csupán a 333. helyen állt a világranglistán – aztán egészen váratlan menetelésbe kezdett egyéniben, a szezonban eddig 53 győzelem és 9 vereség a mérlege, hét ITF-tornát nyert meg, ötöt egyéniben, kettőt párosban. A valódi áttörést azonban a hazai Canadian Open jelentette, a Grand Slamek után a legerősebb viadalok közé számító versenyen ugyanis szabadkártyával indulva nyerni tudott.

Nem is akárhogyan, négy korábbi GS-bajnokot (Sofia Kenin, Coco Gauff, Elena Rybakina, Oszaka Naomi) győzött le, ezzel a teljesítménnyel ő lett a második legfiatalabb nő az Open-érában, aki erre képes volt – Serena Williams után.