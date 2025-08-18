kerékpársportvalter attilavismavuelta espana
Igaz a hír: Valter Attila nem indul a Vueltán

Kristian Tuxen Ladegaard Berg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
2025. 08. 18. 11:36
Kristian Tuxen Ladegaard Berg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nem indul a szombaton kezdődő Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyen Valter Attila, írja az MTI.

Csapata, a Visma-Lease a Bike hétfőn hirdette ki nyolcfős keretét, amely a dán Jonas Vingegaard sikeréért dolgozik majd. A névsorban helyet kapott a két évvel ezelőtt épp Vingegaard-t megelőzve győztes amerikai Sepp Kuss és honfitársa, Matteo Jorgenson, a holland Dylan van Baarle és Wilco Kelderman, a belga Victor Campenaerts, a brit Ben Tulett és a francia Axel Zingle.

Nincs ott viszont a mezőnyversenyben a háromszoros magyar bajnok, 2020-ban Tour de Hongrie-t nyert Valter.

A 27 esztendős magyar bringás pályafutása során négy Giro d’Italián szerepelt, és eddigi két vismás évében ott volt a spanyol körversenyen is, ugyanakkor már napokkal ezelőtt híre ment, hogy idén a Vueltáról is lemarad. Távolmaradása egyben azt is jelenti, hogy 2019 után ismét úgy telik el az országúti kerékpáros idény, hogy magyar bringás nem kap szerepet Grand Tour-versenyen.

Valter a következő szezonban csapatot vált.

