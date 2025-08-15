Bekövetkezett a legrosszabb: Momir Ilic egész szezonra elveszítette nyári igazolását

Megsérült a keddi edzésen, és a vizsgálatok a lehető legrosszabb végeredménnyel zárultak: Bart Ravensbergen, a kézilabda Bundesligában szereplő Wetzlar kapusának bal térdében elszakadt az elülső keresztszalag, meg kell műteni.

A klub orvosainak várakozásai szerint legalább kilenc hónapot kell kihagynia, azaz kicsi a valószínűsége, hogy pályára léphet a 2025-26-os szezonban.

A Wetzlar már el is kezdte kutatni, kivel pótolhatná a frissen igazolt, 32 éves, holland válogatott kapust, de ahogy a klub sportigazgatója, Jasmin Camdzic elmondta, a nyár közepén már elég nehéz minőségi erősítést találni.

A Wetzlar az előző szezonban a 14. helyen végzett. A tavasz olyan rosszul sikerült, hogy bár eredetileg az idény letelte után érkezett volna, már májusban leült a kispadra a korábban a Veszprémet irányító vezetőedző, Momir Ilic. A csapatnak volt egy magyar játékosa, a válogatott Krakovszki Zsolt, de ahogy mondta, a Wetzlarhoz fűzött elképzelései nem úgy alakultak, ahogyan eltervezte, így a következő szezonra hazatért az NB I-es Győrhöz.