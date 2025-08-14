Charlie Tanfield sikertelenül próbálta átadni a múltnak az egyórás kerékpározás világcsúcsát, 200 méteren viszont Matthew Richardson minden idők legjobb idejét tekerte.

A pályakerékpárban a brit csapat tagjaként az üldözéses versenyben olimpiai ezüstérmes, korábbi világ- és Európa-bajnok 28 esztendős bringás a törökországi Konya velodromjában, 1200 méteres tengerszint feletti magasságban kísérelte megdönteni az olasz Filippo Ganna 2022 októbere óta élő 56,792 kilométeres rekordját.

Tanfield a cyclingnews szakportál beszámolója alapján Ganna részidejeinél lassabban kezdett és az utolsó húsz percre növelte a tempót,

ám nem sikerült eléggé felgyorsulnia, így végül 53,967 kilométert teljesített, azaz jócskán elmaradt az olasz kiválóság teljesítményétől.Röviddel később 200 méteren viszont – ugyancsak Konyában – Richardson megdöntötte a világcsúcsot. A tavalyi, párizsi olimpián rövid ideig 9.091 másodperccel rekordernek tudhatta magát az akkor még ausztrálként, szeptember óta brit színekben versenyző sprinter, ám a holland Harrie Lavreysen még a francia fővárosban három ezredet faragott az idejéből.

Csütörtöktől viszont már repülőrajtból kilenc másodperc alatti a legjobb idő 200 méteren: 8.941 másodpercet tekert Richardson, ez 80,5 km/órás átlagot jelent – írta a cyclingweekly.