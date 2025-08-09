Éppen Marozsán ellen szakadt meg Cicipasz rettenetes sorozata

A világranglistán 56. játékosra szombaton komoly erőfelmérő várt, mivel a 30. kiemelt Cicipasszal csapott össze. A 26 éves klasszis 2019-ben megnyerte az ATP-vb-t, 12 trófeával büszkélkedhet, vívott már finálét az Australian Openen és a Roland Garroson, és 2021-ben harmadik volt az ATP-rangsorban.

Az utóbbi időben viszont nincs nagy formában, nemrég szakított edzőjével, Goran Ivaniseviccsel, miután a horvátok legendás játékosa többször is élesen bírálta tanítványát gyenge formája miatt.

A görög játékos legutóbb júniusban, Halléban nyert meccset, azóta sorozatban ötször hagyta el vesztesen a pályát.

Első találkozójukon 5:5-ig mindketten magabiztosan adogattak, akkor azonban Cicipasz semmi-negyvenről hozta a szerváját. A szettet lezáró rövidítésben az addig hét ászt ütő ellenfél 3-0-ra elhúzott, és a 25 éves magyar már nem tudott fordítani.

A folytatásban a Vasas sportolója már nem tudott kimászni a hullámvölgyből, onnantól már egyértelműen az athéni játékos szája íze szerint alakult minden, aki két brékkel magabiztosan besöpörte a szettet és vele a meccset is. A találkozó 1 óra 23 percig tartott.

ATP-torna, Cincinnati, 2. forduló (a 16 közé jutásért) Sztefanosz Cicipasz (görög, 25.) – Marozsán Fábián 7:6 (7-3), 6:2

(MTI)