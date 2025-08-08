Sokk Aalborgban, műteni kell a klasszis kézikapust, Niklas Landint

„Niklas Landin hamarosan térdműtéten esik át, és várhatóan hat-nyolc hétig nem játszhat” – jelentette be az Aalborg kézilabdacsapata.

A kétszeres olimpiai, háromszoros világ- és egyszeres Európa-bajnok klasszis a hét elején fájdalmat érzett az egyik térdében,

majd vizsgálaton esett át, amely megállapította, hogy a meniszkusza megsérült, így a műtét elkerülhetetlen.

Miután előreláthatólag hat-nyolc hetet ki kell hagynia, a klub már helyettesről is gondoskodott, és kölcsönvette a Ribe-Esbjerg izlandi válogatott kapusát, Ágúst Elí Björgvinssont.

„Természetesen frusztráló hosszabb időt kihagyni, különösen akkor, ha jól ment az edzéseken, és az ember izgatottan várja az előtte álló mérkőzéseket.

De annak örülök, hogy csak rövid szünetet kell tartanom, így arra számítok, hogy már az ősz folyamán visszatérhetek a pályára

– mondta Landin.

Az Aalborg igazgatóját, Jan Larsent feldühítette az eset, azt mondta, csalódott és megdöbbent a történtek miatt.

„Annak viszont örülök, hogy a Ribe-Esbjerggel való jó kapcsolatuk miatt rövid időn belül sikerült leigazolnunk Björgvinssont. Tapasztalt és tehetséges kapus, aki mind a svéd, mind a dán bajnokságban szerzett tapasztalatot, és több mint 50 válogatottsággal rendelkezik az izlandi válogatottban. Tehát jó helyettes lehet, biztosak vagyunk benne, hogy segíteni fog nekünk minden versenysorozatban.”

Az Aalborg a mostani hétvégén, egy németországi kupán vesz részt, az első tétmérkőzésére augusztus 24-én, Randersben kerül sor, amikor a Skjern elleni szuperkupán lép pályára.