kézilabdaaalborgsérülésniklas landin
Sport

Sokk Aalborgban, műteni kell a klasszis kézikapust, Niklas Landint

24.hu
2025. 08. 08. 03:33
Sokkoló bejelentést tett az Aalborg férfi kézilabdacsapata, amely hetekig nem számíthat világklasszis kapusára, a térdműtét előtt álló Niklas Landinra. A helyzet annyira komoly, hogy a klub már igazolt is egy új játékost.

„Niklas Landin hamarosan térdműtéten esik át, és várhatóan hat-nyolc hétig nem játszhat” – jelentette be az Aalborg kézilabdacsapata.

A kétszeres olimpiai, háromszoros világ- és egyszeres Európa-bajnok klasszis a hét elején fájdalmat érzett az egyik térdében,

majd vizsgálaton esett át, amely megállapította, hogy a meniszkusza megsérült, így a műtét elkerülhetetlen.

Miután előreláthatólag hat-nyolc hetet ki kell hagynia, a klub már helyettesről is gondoskodott, és kölcsönvette a Ribe-Esbjerg izlandi válogatott kapusát, Ágúst Elí Björgvinssont.

„Természetesen frusztráló hosszabb időt kihagyni, különösen akkor, ha jól ment az edzéseken, és az ember izgatottan várja az előtte álló mérkőzéseket.

De annak örülök, hogy csak rövid szünetet kell tartanom, így arra számítok, hogy már az ősz folyamán visszatérhetek a pályára

– mondta Landin.

Az Aalborg igazgatóját, Jan Larsent feldühítette az eset, azt mondta, csalódott és megdöbbent a történtek miatt.

„Annak viszont örülök, hogy a Ribe-Esbjerggel való jó kapcsolatuk miatt rövid időn belül sikerült leigazolnunk Björgvinssont. Tapasztalt és tehetséges kapus, aki mind a svéd, mind a dán bajnokságban szerzett tapasztalatot, és több mint 50 válogatottsággal rendelkezik az izlandi válogatottban. Tehát jó helyettes lehet, biztosak vagyunk benne, hogy segíteni fog nekünk minden versenysorozatban.”

Az Aalborg a mostani hétvégén, egy németországi kupán vesz részt, az első tétmérkőzésére augusztus 24-én, Randersben kerül sor, amikor a Skjern elleni szuperkupán lép pályára.

Kapcsolódó
„Kaptam az élettől egy lehetőséget Veszprémben” – kihívásról és kalandról beszélt a magyar kézicsapat új kapusa
A 35 éves Mikael Appelgren megmutatná, hogy még mindig a legjobbak közé tartozik.

Ajánlott videó

Brutális belépője után elfogyott körülötte a levegő, Amerikáig meg sem állt az újpesti védő

Friss

Népszerű

Összes
Putyin belengette, melyik országban találkozhat Trumppal
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik