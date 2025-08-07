„Kaptam az élettől egy lehetőséget Veszprémben” – kihívásról és kalandról beszélt a magyar kézicsapat új kapusa

„Kézilabdázóként mindig arról álmodtam, hogy a Bajnokok Ligájában játsszak, lehetőleg olyan csapatban, amely mindig nyerni akar, és esélye is van rá” – nyilatkozta a One Veszprém férfi kézilabdacsapatának új kapusa, Mikael Appelgren.

A 35 éves, Európa-bajnoki ezüstérmes játékos tíz év után hagyta ott a Rhein-Neckar Löwent, és a magyar klub hivatalos honlapjának azt mondta, nagy sikerként éli meg, hogy csatlakozhat egy ilyen nagy hagyományokkal rendelkező csapathoz.

Úgy éreztem, új kihívásra, új kalandra van szükségem. Nekem mindig is fontos volt, hogy a legjobbakkal gyakorolhassak, Veszprémben pedig a legjobb játékosokkal, és a legjobb edzővel, Xavier Pascuallal dolgozhatok együtt, remek körülmények között.

A veszprémi klubról sokat tud, egyrészt, mert ismeri az eredményeit, másrészt jóbarátja, Andreas Nilsson tíz éven át erősítette a csapatot.

„Természetesen beszéltem vele, kikértem a tanácsát, és határozottan azt mondta, ha lehetőségem van Veszprémbe igazolni, akkor ne habozzak, menjek, mert nagyon fogom élvezni” – mondta.

Úgy fogalmazott, rengeteg tapasztalatával sokat tud segíteni, és úgy érzi, a védési stílusa jól kiegészíti majd Rodrigo Corralesét.

„Kaptam az élettől egy lehetőséget Veszprémben, és motivál, hogy megmutassam, még mindig a legjobbak közé tartozom!” – tette hozzá.