Horrorsérülés az Universiadén, mesterséges kómába helyezték a tornászt

Stabil az állapota és biztató jeleket mutatott Lorenzo Bonicelli, olasz tornász, aki a Németországban zajló Universiadén sérült meg súlyosan.

Bonicelli gyűrűgyakorlata közben esett hatalmasat még szerdán, és olyan súlyos nyaksérülést szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően mesterséges kómába helyezték és azonnal megműtötték.

Azóta intenzív osztályon kezelik, amit még nem hagyhatott el, de pénteken az olasz szövetség közölte, hogy felébresztették a mesterséges kómából, nincs életveszélyben és stabil az állapota.

„Családja vele van, csapattársai meglátogatták és elbúcsúzhattak tőle indulásuk előtt. A rehabilitáció következő szakasza Olaszországban fog zajlani” – idézte az esseni kórház egyik dolgozóját az Italpress.

A 23 éves sportoló sérülése után az olaszok visszaléptek a csapatversenytől.

Bonicelli egyik legnagyobb sikerét a juniorok között Győrben érte el, amikor bronzérmes volt a korosztályos világbajnokságon. Korábban is indult már egyetemi világjátékokon, valamint részt vett felnőtt világbajnokságon is, jó esélye volt bekerülni idén is az olasz vb-csapatba. Nagy álma, hogy kijusson a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.