A borzalmas utolsó negyeden úszott el a pólóválogatott csoportelsősége

Spanyolország 5-1-re behúzta az utolsó negyedet, és ezzel 10-9-re legyőzte Magyarországot a szingapúri vizes vébé vízilabdatornájának utolsó csoportkörében.

Mivel továbbra sem épült fel teljesen betegségéből, Varga Zsolt szövetségi kapitány a harmadik csoportmérkőzésen is kénytelen volt nélkülözni Vigvári Vendelt, aki a japánok elleni összecsapást is kihagyta. A csapatnak számos drukker mellett a helyszínen szorított a világbajnoki rajtra készülő magyar szinkronúszó-válogatott is.

Vigvári Vendel testvére, a spanyol Barcelonetánál légióskodó Vince rögtön az első magyar fórt gólra váltotta, korábbi csapattársa, a következő szezonban a Pro Reccót erősítő Álvaro Granados akcióból válaszolt. A rivális ugyancsak értékesítette első emberelőnyét, majd a másik oldalon Vismeg Zsombor gyönyörűen mozgott el emberéről, de befejezésébe hiba csúszott.

Ez azonban nem vette el a fiatal ferencvárosi játékos kedvét, a következő támadásból ugyanis jóval nehezebb helyzetből lőtt óriási gólt.

Ezt követően mindkét oldalon több lehetőség kimaradt, majd Csoma Kristóf hátrányban nagyot védett (2-2).

A második negyedet is Vigvári-gól vezette be, a kivédekezett emberhátrány után pedig a másik Barceloneta-játékos, Burián Gergely lőtt villámgyors csuklómozdulattal a hálóba. Csoma a kapuban mintha megbabonázta volna a spanyol lövőket, akik számos alkalommal, még ziccerből is tesztelték a kapufa teherbírását. Egy perccel a negyed vége előtt Fekete Gergő is megvillant, kegyetlen erővel lőtte a labdát a spanyol kapus feje fölé úgy, hogy a felső lécről vágódott be a labda.

A spanyolok rossz sorozatát Biel Gomila törte meg centerből, a nagyszünet előtti fórt pedig nem tudták kihasználni a magyarok (3-5).

Mindkét oldalon kihagyott emberelőnyökkel indult a harmadik felvonás, Angyal Dániel viszont a következő fórnál a falból kiemelkedve a hálóba húzta a labdát. A rivális ötméteresből szépített, aztán Vámos Márton a víz alól harcolva állította vissza a háromgólos különbséget. Az ellenfél fórját időkérés előzte meg, majd Biel Gomila már harmadszor talált be közelről, de Angyal egy remek ejtéssel gyorsan válaszolt (5-8).

A záró nyolc perc spanyol bombagóllal kezdődött, aztán a magyar csapatkapitány Manhercz Krisztián hasonlóan nagy találattal rögtön válaszolt. Granados révén újabb előnyt értékesítettek a spanyolok, de a túloldalon is jött az ítélet, Varga Zsolt pedig időt kért. A megbeszélés után viszont még lövés sem lett az akcióból, a spanyolok pedig lefordultak és ötöst kaptak, amelyet Granados belőtt, minimalizálva ezzel a különbséget. Elöl újabb magyar fór maradt ki, a 39 éves Felipe Perrone pedig az ellentámadásból egyenlített.

A magyarok érezhetően megzavarodtak, emberelőnyben megint csak az utolsó utáni pillanatban, rossz helyről lőtte el a labdát Manhercz, a spanyolok pedig, akik elkapták a ritmust, Granados révén fordítottak.Varga Zsolt teljesen jogosan időt kért. A fejek nem tisztultak ki, Manhercz és Vigvári is technikai hibát követett el, Nagy Ádám közeli húzása nyomán emberelőnyből a bal kapufán csattant a labda, majd a túloldalon Csoma védett.

Az utolsó magyar támadás, amelynél Csoma is kijött felúszott a spanyolok kapujához – végén Nagy Ádám kétszer is próbálkozhatott, de nem járt sikerrel.

A magyar válogatott az 1998-as perthi-i döntő óta először kapott ki a spanyoloktól világbajnokságon. A magyar csapat a második helyen végzett a csoportjában, így pénteken, magyar idő szerint 11.35-től a románokkal találkozik a nyolc közé jutásért.