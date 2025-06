Vegyes érzésekkel búcsúzik, Svédországban folytatja a Szeged kézikapusa

A 26 éves játékos az elmúlt két évet Szegeden töltötte, közben védett a dán Fredericia HK-ban, előtte pedig az izlandi Valur Reykjavíkban és a német VfL Gummersbachban.

Az MTI-nek úgy nyilatkozott: vegyes érzésekkel búcsúzott Szegedtől, mert az első szezont nagyon jónak értékelte, a második viszont kevésbé volt jó, mert nem kapott annyi lehetőséget.

A folytatást illetően voltak lehetőségei Magyarországon is, de szeretett volna inkább külföldre igazolni. Szegedi vezetőedzője, a svéd Michael Apelgren is segített neki, és a másodedző Jonas Källman, valamint kapustársa, Tobias Thulin is jókat mondott a helsingborgi klubról, amellyel május elején egyezett meg. A szerződése egy évre szól.

Nagy a közelmúltban sokat tanult az államvizsgájára, ami sikeres volt, így immár okleveles programtervező informatikusnak mondhatja magát. Közben a svéd nyelvtudását is igyekszik fejleszteni két okostelefonos alkalmazás segítségével.

Minden országban lehet valami újat tanulni, a mentalitásból ellesni dolgokat, de most az volt a legfontosabb, hogy minél többet játsszak majd

– nyilatkozta.



Leendő edzője, Toni Johansson a klub hivatalos közösségi oldalán azt mondta, izgalmas éesz beilleszteni a csapatba a magyar kapust.

Rendkívül magas profizmussal bír, és biztosan jó kapusteljesítményt nyújt majd. Nagyon elszánt, a célja, hogy megállja a helyét. Jó benyomást tett ránk, és korábbi külföldi szereplései során megmutatta, hogy képes magas szinten teljesíteni.

Új klubjában július 18-án kezdődik a felkészülés, és még az sem kizárt, hogy az OV Helsingborg ősztől kilép a nemzetközi porondra és rajthoz áll az Európa-kupában.