„Már csak néhány százalék hiányzik a Final Fourhoz” – a szegedi kéziedző tudja, mi nem tetszik a veszprémieknek

„Nekem edzőként van egy világos elképzelésem arról, hogyan szeretném látni a játékunkat, de alkalmazkodni is kell ahhoz, ahol éppen tartunk. Az idény során mi is változtattunk, kerestük a válaszokat, és büszke vagyok arra, hogy folyamatosan fejlődni tudtunk. Idő kellett, hogy a játékosok megszokják a rendszert, de nekem is meg kellett tanulnom, mi működik náluk. A végére szerintem nagyon erősek lettünk – közel voltunk a Bajnokok Ligájában a Final Fourhoz, a magyar bajnoki címhez, megnyertük a Magyar Kupát. Most már csak tovább kell építkeznünk” – nyilatkozta Apelgren a klub hivatalos honlapján.

A svéd szakember elárulta, akadtak csalódást keltő eredmények, ilyen volt a Zagreb elleni hazai BL-zakó, de a bajnokságban is volt három vereségük olyan csapatok ellen, akiket le kellett volna győzniük.

„Egy hiba belefér, de három már nem. Ebből tanultunk – én is, a csapat is, a klub is. A szezon végére viszont újra versenyképesek lettünk” – mondta, hozzátéve, hogy a szezon fordulópontja egyértelműen a párizsi, PSG elleni tízgólos siker volt.

A Magyar Kupa-győzelem azt mutatta számára, hogy van valami extra a csapatában.

Úgy érzem, történelmet írhatunk Szegeden. Már nyertem címeket Norvégiában és Svédországban, és Magyarországra is azzal a céllal jöttem, hogy itt is mindent megnyerjek. Szerintem sikerült szűkíteni a különbséget köztünk és a Veszprém között. Hat meccsből hármat mi nyertünk, hármat ők. A fináléban nagyon közel voltunk ahhoz, hogy idegenben is nyerjünk. Büszke vagyok arra, amit idén felépítettünk. Tudom, hogy érzik, mennyire közel vagyunk, lehet, hogy ez nem is tetszik nekik.

Miután a csapat magja együtt marad, és ehhez érkezik még az Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes svéd irányító, Jim Gottfridsson.