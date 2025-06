Kalandos meccsen, utolsó másodperces góllal kapott ki a Barca, a Magdeburg jutott be a kézi-BL döntőjébe

Német házidöntő lesz a férfi kézilabda-Bajnokok Ligájában, miután a Magdeburg négygólos hátrányból fordítva 31-30-ra legyőzte a címvédő Barcelonát. Korábban a Füchse Berlin jutott be a kölni fináléba.

A Barcelona 2020 óta mindössze egy döntőről maradt le, két éve, akkor is épp a német rivális győzte le az elődöntőben. Az első félidőben már négy góllal is vezetett a Barca (17-13 a 24. percben), a félidőre azonban a Magdeburg kiegyenlített. A katalánok az első félidőben elveszítették a piros lappal kiállított Thiagus Petrust.

