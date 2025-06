Véget ért a Roland Garros tündérmeséje, új győztes lesz Párizsban

Az amerikai Coco Gauff két játszmában legyőzte a hazai pályán játszó, szabadkártyás Lois Boisson-t a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének csütörtöki, második elődöntőjébe, így készülhet a világelső Arina Szabalenka elleni fináléra, azaz új győztest avatnak majd a női mezőnyben.

A mérkőzésen a világranglistán 361. Boisson, a verseny történetének első női szabadkártyás elődöntőse, fizikailag nem tudta felvenni a versenyt Gauff-fal. Az amerikai nem adott esélyt ellenfelének és 6-1, 6-2-re megnyerte a mérkőzést a láthatóan fáradtabb Boisonnal szemben, aki ezúttal nem tudta a hazai közönség támogatását előnnyé kovácsolni. Gauff ezzel kapcsolatban egyébként viccesen megjegyezte utólag:

amikor Boisson nevét skandálta a közönség, ő a saját nevét ismételgette magának.

A 21 éves amerikai párosban tavaly már nyert Párizsban, egyéniben 2022 után játszik ismét döntőt, akkor Iga Swiatektől szenvedett vereséget két játszmában. A US Open 2023-as győztese második egyéni Grand Slam sikerét érheti el, akkor Szabalenkát győzte le.

A 22 éves francia játékosnak 1990 óta elsőként sikerült élete első Grand Slam versenyén bejutni az elődöntőbe.

A világelső Szabalenka három játszmában nyert a négyszeres párizsi bajnok Iga Swiatek ellen.

Az első szett elég hektikus volt, mindkét játékos négy-négy alkalommal veszítette el az adogatójátékát. A fehérorosz aztán a rövidítésben nem adott esélyt ellenfelének és előnybe került.

A második játszmát három elveszített adogatójátékkal kezdték a felek, először a korábbi világelső Swiatek nyugodott meg, aki hozta a sajátját és 3-1-es előnyre tett szert. Innentől kezdve mindketten hozták a saját szervájukat, és a lengyel 6-4-re megnyerte a második játszmát.

A döntő felvonásban újabb fordulat következett be, a 27 éves Szabalenka óriási fölényben játszott és 6-0-ra megverte a lengyelt.

