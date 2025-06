Tehetetlenek voltak a veszprémi kapusok, mindent eldöntő meccsre mentette a finálét a Szeged

A Szeged hazai pályán 32-28-ra legyőzte a Veszprémet a férfi kézilabda NB I döntőjének második mérkőzésén, így mindent eldöntő összecsapás következik majd a párharcban, amit vasárnap, 17 óra 45 perces kezdettel rendeznek.

A döntő, első veszprémi meccsén a szegediek már öt góllal is vezettek az első félidőben, ám végül a hazaiak fordítani tudtak és 34-32-re nyertek. A második találkozó eleje elég szorosan alakult, nem nagyon tudtak ellépni egymástól a csapatok, a Szeged még úgy is kénytelen volt ellenfele után menni, hogy Mikler Roland hetest is védett az ötödik percben. A Veszprém már 7-4-re vezetett, miközben Kalaracot lökés miatt piros lappal kiállították, ám a hazaiak innen fordítani tudtak 8-7-re, majd Sostaric ötödik gólját követően 15-12-re vezettek egy félidő után.

Michael Apelgren csapatának lendületét nem törte meg a szünet, három gólnál közelebb nem engedte a riválist. Sostaric és Frimmel szinte tarthatatlanok voltak, miközben Mikler a második félidőre is tartogatott védéseket. Xavi Pascual egy időkéréssel próbálta kézbe venni az irányítást, de nem járt sikerrel, mert amikor Sostaric értékesített egy hetest a 40. percben, már 22-15 volt az állás.

A meccs háromnegyedénél Mikler tíz védésnél járt, a Veszprém két kapusa összesen négynél.

Az utolsó tíz percbe lépve megrázta magát a Veszprém, egy labdalopás és Koszorotov gólja után négy találatra felzárkózott a címvédő. Pillanatnyi fellángolás volt ez csupán, a türelmesen, az idővel is jól játszott a Szeged, és az is döntő faktor volt, hogy a veszprémi kapusok továbbra sem tudtak segíteni csapatuknak, miközben a túloldalon Thulin is kivédett egy hetest – hétből három büntetőt sikerült csak bedobniuk a vendégeknek.

Összefoglalta a mérkőzést az a jelenet, amikor egy veszettnek tűnő labdát is összeszedtek a hazaiak, majd Bánhidi dobott gólt. A vége 32-27 lett, Sostaric nyolc, Frimmel hét góllal, Mikler tizenegy védéssel zárta a meccset. Veszprémi oldalról a nyolcgólos Fabregas volt a legeredményesebb, de csak őt lehetett kiemelni a vendégek mezőnyjátékosai közül, miközben a két kapus mindössze három-három védést mutatott csak be. A szegedi lövések 78 százalékából gól született.

Érdekesség, de a meccs 32-27-es eredménnyel zárult, de a játékvezetők és a zsűri a végső dudaszó után a videós visszajátszás megtekintése után érvényesnek ítélte meg Fabregas utolsó másodperces gólját és 32-28-ra módosította a végeredményt.