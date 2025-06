A világranglistán 361. helyezett Lois Boisson kiejtette a harmadik kiemelt Jessica Pegulát a Roland Garros negyedik fordulójában.

Boisson tavaly szabadkártyát kapott a Roland Garrosra, ám egy héttel a párizsi verseny előtt elszakadt a térdében az elülső keresztszalag, emiatt 9 hónapot kellett kihagynia.

Felépülése utánn áprilisban szerepelt először WTA-tornán, és a roueni versenyen történt, hogy ellenfele, a brit Harriet Dart azt mondta meccs közben a székbírónak, hogy Boissonnak nagyon rossz szaga van.

A 22 éves francia játékos az idei Garroson a tavaly fel nem használt szabadkártyájával indult, így először játszhatott egy Grand Slam-verseny főtábláján. És ha már ott volt, nagy menetelésbe kezdett: először legyőzte a 24. kiemelt Elise Mertenst, majd simán verte az ukrán Anhelina Kalinyinát, a harmadik körben pedig honfitársnőjét, Elsa Jacquemot-t ejtette ki három játszmában.

A hétfői nyolcaddöntő első szettjét 6:3-ra söpörte be Pegula, majd Boisson úgy egyenlített, hogy 4:4-nél elvette az amerikai adogatását. A döntő játszmában Boisson egyből egy brékkel indított, de a negyedik játékban Pegula is elvette ellenfele adogatását.

A nagy fordulat ismét 4:4-nél következett, a brék után Boissonnak már csak ki kellett volna szerválnia a meccset, de Pegula óriásit harcolt, négy bréklabdája is volt az egyenlítéshez, ám a francia mindegyiket hárította, és végül lezárta a találkozót.

An upset for the ages 😮

World No.361 Lois Boisson stunned No.3 seed Jessica Pegula to book a place in the quarter-finals. Watch the highlights here. #RolandGarros pic.twitter.com/IlCgStO1XC

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2025