33 éve nem volt ilyen magyar bravúr a tornász Európa-bajnokságon

A fináléban Mészáros talajon – amelyen korábban Eb-ezüst- és bronzérmes is volt – remekelt (13,966), lólengésben akadt két apró pontatlansága (13,133), majd gyűrűn is csaknem 13 pontot gyűjtött (12,933), így a finálé felénél a nyolcadik helyen állt. A szépen kivitelezett ugrása (13,833), majd korlátgyakorlata (13.933) végén is volt a leérkezésnél egy kis megbillenése, az utolsó sorozat előtt ezzel együtt a harmadik pozícióba lépett előre.

A finálét nyújtón zárta – amelynek a szerenkénti döntőjében is ott lesz –, és mivel szinte hibátlanul teljesített, 13,366 pontot kapott, kedvező helyzetből várhatta utolsó ellenfelének gyakorlatát. A svájci Noe Seifert a nyújtóról úgy érkezett le, hogy letette a kezét, ezért nem tudta megelőzni a Győri AC tornászát, aki így harmadik lett.

Az aranyérmet ezúttal a török Adem Asil, az ezüstöt pedig a francia Leo Saladino szerezte meg.

Legutóbb 1992-ben, Budapesten állhatott Eb-dobogóra magyar férfi tornász az egyéni összetett verseny után, akkor Supola Zoltán ezüstérmet nyert.

Tomcsányi ugrásban és korláton ugyanannyi pontot kapott (13,233), a nyújtógyakorlatát (12,566) követően pedig a huszadik helyen fordult rá a döntő második felére. Talajon 13,100, lólengésben 13,233 pont került a neve mellé, és ekkor már sejteni lehetett, hogy nagyjából ugyanannyival zár majd, mint a selejtezőben. Gyűrűn 13,066-ot kapott, így rendkívül kiegyensúlyozott teljesítménnyel, 78,431 ponttal végzett a 15. pozícióban.

Torna Eb, férfi egyéni összetett, döntő 1. Adem Asil (Törökország) 82,398 pont

2. Leo Saladino (Franciaország) 81,430

3. Mészáros Krisztofer 81,164

…15. Tomcsányi Benedek 78,431

(MTI)