Valter Attila: Furcsa kimondani, de a legtöbben a második helyért versenyeznek

Valter Attila szerint szombaton egyértelműen a címvédő és Tour de France-győztes Tadej Pogacar a fehér, murvás útjairól híres Strade Bianche egynapos országúti kerékpárverseny legfőbb esélyese.

Furcsa kimondani, de a legtöbben a második helyért versenyeznek. Ha senkivel semmi rossz nem történik, akkor nem tudom, Pogacart hogy lehet megverni

Nagy a valószínűsége, hogy ugyanaz történik, mint tavaly. Meglepne, ha a Monte Sante Marie-hez már nem egyedül érkezne Pogacar”

– mondta az M4 Sport helyszíni stábjának a Visma-Lease a Bike magyar bringása.

A 26 éves versenyző szerint számára kedvező az a változás, hogy nőtt a szintkülönbség a tavalyihoz képest és további két új murvás résszel bővült útvonal.

„Minél több a murvás szakasz, annál jobb nekem, emiatt is vagyok itt. Felőlem még több is lehetne, főleg a vége felé, mert az utolsó 40 kilométerből csak 11 a murvás rész. Ezzel a hosszú, 9,3 kilométeres új murvás etappal viszont van egy olyan 50 kilométer a verseny közepén, amiből majdnem 45 murván zajlik. Kíváncsi vagyok, ez mit fog kihozni” – fogalmazott az olimpiai negyedik Valter, aki úgy vélte, most már olyan nagy szintkülönbséget kell teljesíteni a toszkán viadalon, hogy egyre több igazi hegyi menő próbál eljönni.

A magyar bajnok elárulta, a múlt hétvégén mindkét franciaországi egynapos versenye keménynek bizonyult, de jó érzés volt visszatérni a mezőnybe egy sikeres és jó felkészülés után. Megjegyezte, vasárnap már jóval jobban ment neki, ez a hét pedig teljesen a finomhangolásról szólt.

„Nekem a formámra kell támaszkodnom, a sorozatos támadás jól fog menni. Készen állok! Ki kell használni, hogy a csapatból remélhetőleg ketten is ott leszünk a végjátékban. Próbálom a kapitányi szerepet az élvezettel összekötni, mert tavaly, amikor először érkeztem kapitányként, az elképesztően nehéz volt.”