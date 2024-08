„Hogy a végén fogtuk, öleltük egymást, annál többet sportoló nem kívánhat” – sírva értékelték a vesztes negyeddöntőt a magyar pólósok

A magyar női vízilabda-válogatott rendkívül szoros meccsre késztette a legutóbbi három olimpiát megnyerő Egyesült Államokat, végül azonban 5-4-re elveszítette a két csapat negyeddöntőjét, és így az 5-8. helyért versenyez tovább a párizsi olimpián.

„Nagyszerű teljesítményt nyújtottunk, amit elterveztünk, azt részben megvalósítottuk, legalábbis a védekezésben. Bíztunk abban, hogy támadásban picit eredményesebbek tudunk lenni” – kezdte értékelését az újságíróknak Mihók Attila, akit megkérdeztek arról, mi a véleménye arról, hogy az amerikaiak két kettős fórt is kaptak a második félidőben.

Gondolhatjátok, mit gondolok…

Az, hogy a második félidőben labda nélkül is kapnak két kettős fórt, és abból kapunk két gólt, miközben egy erősen véleményes ötméterest pedig lazán tovább engednek. Azt mondják az olimpia az álmok versenye, úgy viszont nehéz álmodozni, hogy… Nem akarom egyértelműen kimondani, de ez a mérkőzés lehetett volna másképp is, és nem csak kizárólag rajtunk múlt” – mondta a kapitány, aki csapata helyzetkihasználására utalva megjegyezte, hogy a négy lőtt gól általában nem elég az amerikaiak ellen, de három kapottal meg lehetne oldani a feladatot. Szerinte a rivális nem játszott igazán veszélyesen, de ez velük is így volt.

A lányoknak még nem mondtam semmit. Én itt vagyok, ők meg sírnak. Majd lesz alkalom még erről beszélni.

Garda Krisztina egy távoli bombával kezdte a meccset, aztán nem ültek a próbálkozásai. Összesen tízszer vette célba a kaput, de több gólja már nem volt.

„Amit fúj a játékvezető, nekünk azt kell kivédekezni. Sajnos ez nem sikerült. Voltak helyzeteink elöl, nagyot küzdöttünk. Nagy energiákat őrölt fel a mérkőzés, de egy amerikaiak elleni negyeddöntő volt, mondjuk nagy helyzeteik nekik se voltak, valószínűleg ők is elfáradtak. Sajnos egy góllal többet lőttek” – mondta.

Leimeter Dóra szintén egy góllal zárta a találkozót, ő azt emelte ki, hogy egy vesztes mérkőzés után is ottmaradtak a medenceparton, hogy erőt tudjanak adni egymásnak.

A görögök ellen a legfontosabb kérdés, hogy melyik lesz a csalódottabb csapat – erre a címre mi pályázunk. Nem is a játék képe dönt majd, hanem, hogy ki mennyire tudja magát összeszedni. Nagyon bízom a csapat erejében, hogy úgy állunk oda, mintha egy elődöntőt játszanánk, és mindenképp meg szeretnénk verni a görögöket

– utalt könnyeivel küzdve a magyar válogatott következő ellenfelére, illetve arra, hogy az ötödik hely elérése lehet a cél a továbbiakban.

Gurisatti Gréta is elcsukló hangon nyilatkozott. Azt mondta, leginkább azért van hiányérzete, mert a két kettős emberelőnnyel a rivális kedvező helyzetbe került.

Egy ilyen meccsen, ahol egy gólért is konkrétan a véredet adod, azért az kicsit ajándéknak tűnik, és persze vissza kell nézni, lehet jogos volt, de mi nem kaptunk ilyen lehetőséget. Hogy a végén ott ültünk a medence szélén, fogtuk, öleltük egymást, szerintem ennél többet csapatsportoló nem kívánhat.

A magyar válogatott következő ellenfele Görögország lesz.