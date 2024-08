Megizzasztotta a címvédőt, de kikapott a negyeddöntőben a női pólóválogatott

A medencés úszóversenyek végével a vízilabda átkerült a La Défense Arénába, ahová 16 ezer szurkoló fér be, és a magyar-amerikai negyedöntőre is elfogytak a jegyek, tömött lelátó fogadta a csapatokat. Bár az érezhető volt, hogy sok volt a semleges néző, így a hangulat visszafogott volt, de a gólokat azért rendesen megünnepelték mindkét oldalon.

A magyar csapat a harmadik helyen végzett a csoportjában, így kapta meg a lehető legnehezebb ellenfelet, a 2012-ben, 2016-ban és 2021-ben is győztes Egyesült Államokat. Dadogott a mérkőzés elején mindkét oldalon a támadójáték, na meg Johnson remekelt a rivális kapujában (két nagy védése is volt, kétszer meg a kapufa segítette ki), így aztán az ötödik percig kellett várni a találkozó első góljára, amit Garda szerzett egy távoli lövéssel. Steffens egyenlített ki, de Leimeter góljával visszavette a vezetést, amit sikerült is megőrizni a negyed végén, amikor egy bejátszás sikerült bravúrosan leblokkolni Sekulic közeli lövését.

A védelmekről szólt a második negyed eleje is, a magyar csapat kivédekezett két emberhátrányt is (Magyarival a főszerepben), egyszer a kapufa is kisegítette, Johsnon pedig újabb két védést mutatott be a túloldalon. Ebben a játékrészben is az ötödik percig kellett várni az első találatra, azt most az amerikaiak szerezték, Prentice vette be a kapunkat egy újabb fórból. A magyar csapat nem tudott élni a fórjával, így amikor Roemer 32 másodperccel a nagyszünet előtt betalált, akkor már az amerikaiak vezettek (2-3). Magyari négy, Johnson tizenegy védésnél járt egy félidő után, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy sok magyar lövés tartott középre.

A harmadik negyed elején egy labdaszerzés után úszott el két magyar játékos, Keszthelyi kapta meg a labdát, Johnson vele szemben már tehetetlen volt. Mahieu-t a negyedik harmadik percében cserével kiállították, ebből a fórból is gólt dobtak az amerikaiak, Mihók Attila pedig reklamálásért kapott egy sárgát. Jött is egy magyar emberelőny, Faragó pedig egy felső sarkos bombával kiegyenlített.

Ennél szorosabb már nem is lehetett volna a mérkőzés, 4-4-ről indult ugyanis a negyedik nyolc perc is, amelynek az elején megint csak nem potyogtak a gólok. Bár az amerikaiak a 3. perc végén betaláltak, a játékvezető már közbesípolt, maradt a döntetlen. A negyed közepén egyszer-egyszer csattant a keresztléc itt is, ott is, majd fórt kapott az amerikai csapat, amit egy kis labdajáratás után Fattal váltott gólra. A folytatásban nem sikerült felvenni a pozíciókat sem az amerikai kapu előtt, Rybanskára még kontrát is fújtak, így egy perccel a vége a kétgólos vezetését támadhatott az amerikai válogatott – miközben Cseh Sándort piros lappal elküldték a kispadtól.

Volt még egy támadása a magyar válogatottnak, de az a kapu mellé ment, az Egyesült Államok kipasszolgatta az utolsó másodperceket és 5-4-re győzött.

űMagyari hét védéssel zárt, a négy gólunkon négy játékos osztozott. A folytatásban Görögország következik.