A mérkőzés a továbbjutásról döntött, de a brazilok hatalmas fölényben játszottak végig, és 30-18-ra nyertek. A 36. percben már tízgólos előnyben voltak, amikor Kassoma egy lövés után elesett és a földön maradt.

Ugyan orvosi ellátásban részesült, de látszott, nem folytathatja a mérkőzést. Kassoma nagy nehezen felállt, és az angolai csapatorvos, illetve a brazil kapus, Gabriela Moreschi segítségével szeretett volna eljutni a kispadig, de megmozdulni sem tudott.

Ekkor a brazilok beállósa, a Magyarországon a Győri ETO, a Mosonmagyaróvár és a Kisvárda csapatában is szerepelt Tamires Morena Lima odasietett, karjaiba vette Kassomát és a közel hatezer néző tapsvihara közepette egymaga levitte a pályáról szerencsétlenül járt társát.

„A sérülés hozzám közel történt, de nem gondoltam, hogy olyan súlyos lenne. Aztán amikor láttam, hogy nem fog tudni felkelni, éreztem, hogy nagyobb a baj” – nyilatkozta a brazil kézilabdázó.

Brazilian handball player Tamires Araujo carrying injured Angolan opponent Albertina Kassoma off the court in their crucial loser goes home game at the Olympics

The Olympic spirit is still strong pic.twitter.com/jMxkdvR4QE

— (Un)informed Handball Hour (@HandballHour) August 3, 2024