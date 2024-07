Simone Biles ragyogott, a Redemption Team beteljesítette küldetését

Senki sem veheti fel a versenyt az amerikaiakkal, legalább két ponttal jobbak mindenkinél.

Jó, hát Nadia Comaneci-re, a világ valaha volt egyik legjobb tornásznőjére hallgat az ember. Az ötszörös olimpiai bajnokot a női csapatverseny döntője előtt kérdezték meg véleményéről, és a „papírformát mondta”: az Egyesült Államok simán nyer, viszont az ezüst- és bronzérem kérdése teljesen nyílt.

Persze Tokióban is így kezdődött, aztán – vélhetően korábbi traumái és a hatalmas stressz miatt – Simone Bilesnál előjött a tornászkörökben twisties néven ismert mentális blokk, amely a térbeli orientációs képesség és testkontroll ideiglenes elvesztését jelenti. Ez rendkívül sérülésveszélyes dolog, nem csoda, hogy Biles egy épp, hogy megmentett ugrást követően visszalépett a csapatversenytől – az oroszok viszont így elvitték az aranyérmet a biztos favorit amerikaiak orra elől.

Biles tokiói megpróbáltatása után királynőként tért vissza: a kvalifikációban szenzációsan tornázott, a csapatdöntőben egy 14.900 pontos ugrással adta meg az alaphangot. Az amerikaiak gyorsan élre is álltak legjobb szerükön (Jade Carey és Jordan Chiles is nagyon odatette magát), a kockázatos felemáskorlát-gyakorlatokon is 14.300 fölötti pontszámokkal röppentek át. A döntő felénél az amerikaiakat a remeklő olaszok és a gerendán hibázó kínaiak követték, az éremesélyes brazilok pedig bajban voltak: baljós előjelként Flavia Saraiva még a bemelegítésnél óriásit esett felemás korlátról (ápolni is kellett), Julia Soares aztán gerendán rontott nagyot.

Az élen álló amerikaiaknak Chiles gerendán elkövetett korai hibája okozott némi pulzusemelkedést, ám ő is szépen fejezte be a gyakorlatát, majd a szintén nagy visszatérő (az egyetemi sportba ki-, majd onnan visszalépő, közben örökletes vesebetegséggel kezelt) Sunisa Lee pazar gyakorlattal kisimította az idegeket. Bilesnak egy kis megingást kellett korrigálnia, de összességében magabiztosan tudta le a gerendagyakorlatát is. Az utolsó rotáció előtt az Egyesült Államok óriási fölénnyel, több mint három és fél ponttal vezetett, Olaszország és Nagy-Britannia követte – az amerikaiak és a második olaszok között nagyobb volt a különbség, mint az olaszok és a hatodik helyen álló brazilok között!

A hétfői férfi csapatdöntő döbbenetes végjátéka ismeretében az amerikaiaknak azért még el kellett kerülniük talajon a súlyos hibákat. Ezt nem hogy megtették, de remek gyakorlatokkal még további pontokat vertek a konkurenciára: a „Redemption Team” elérte küldetését, és visszaszerezte a 2021-ben elveszített csapataranyat. Megjegyzendő: egy 27, egy 24, egy 23 és egy 21 éves tornásznővel, megmutatva, hogy a „gyerektorna” korszaka (szerencsére) már elmúlt.

A magabiztos győzelmet arató amerikai csapat mögött óriási versengés folyt a másik két dobogós helyezésért: a nagyon rosszul kezdő brazilok világklasszisuk, Rebecca Andrade vezetésével visszakapaszkodtak a versenybe és megszerezték a bronzot, leszorítva a dobogóról a briteket. A második helyet a végig egészen kiválóan dolgozó olaszok szerezték meg – a női csapatversenyben ez az első érmük 1928 óta!

A verseny végszavát Simone Biles adta meg: káprázatos elemekkel zsúfolt talajgyakorlata jutalomjáték volt, nem csoda, hogy felállva tapsolta a teljes csarnok. A tornakirálynő visszatért, és győzelemre vezette csapatát. Amely – bizonyítva, hogy Comaneci óvatosan jósolt – közel hat ponttal előzte meg legközelebbi riválisát.