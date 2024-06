Makett alapján választották ki a csapatvezetők, hol fognak lakni az olimpia versenyzők Párizsban

Július 8-án zárul a nevezési lista a párizsi olimpiai játékokra. Az indulási jogot szerző magyar sportolók létszáma jelenleg 165 fő. Két csapatsportágban, vízilabdában és kézilabdában egyaránt indítunk női és férfi csapat is, és 20-21 egyéni sportágban érdekelt még a magyar küldöttség. Az edzőkkel, orvosokkal, masszőrökkel, versenybírókkal együtt az akkreditált magyar küldöttség összlétszáma meghaladja a 400 főt.

De vajon mire van szükség annak érdekében, hogy a Párizsba érkező magyar küldöttségnek ne kelljen semmi mással törődniük, mint a versenyzéssel, hogy sportolóink a legjobb eredményt hozzák ki magukból?

Fábián László, a MOB főtitkára, egyúttal a magyar olimpiai küldöttség vezetője. A korábbi kiváló öttusázó 1988-ban Szöulban és 1992-ben Barcelonában még a másik oldalon állt, versenyzőként vett részt az olimpiákon, avagy szerzett személyes tapasztalatot arról, milyen speciális igények merülhetnek fel sportolói oldalról. Az olimpiai bajnok öttusázó 2013-tól MOB-sportigazgatóként, 2022-től pedig már a szervezet főtitkáraként szolgálja az hazai sportot, amennyiben a téli olimpiákat is beleszámoljuk sportvezetőként az ötödik, csapatvezetőként a Rió után a második olimpiájára készül, de mint elárulta, munkatársaival nem idén kezdtek el foglalkozni a szervezéssel.

„Egy-egy olimpiára a szervezés éveken át tartó folyamatos munkát igényel. Már csak azért is, mert 32 sportág érdekelt a játékokon, ezek mindegyikében már évekkel korábban elindul a kvalifikációs folyamat. Így aztán nem túlzok, amikor azt állítom, Párizzsal kapcsolatban már a tokiói olimpiát megelőző évben, 2020-ban elkezdődött a munka. A feladat nagysága, a sportágak sokszínűsége miatt egyre mélyebbre és mélyebbre menve akár órákon át lehetne mesélni mi mindenre van szükség ahhoz, hogy az olimpia bő két hetében minden klappoljon” – érzékeltette a szervezési folyamat aprólékosságát Fábián.

Az olimpiai csapat vezetőjének és munkatársainak éveken át követni, felügyleniük kell az érintett sportágakat, azok szakmai programjait, edzőtáborait, támogatásait. Naprakésznek kell lenniük a versenyeredményeikkel, hovatovább részt vállalnak az előolimpiai tornák megszervezésében, utaztatásban, összességében ismerniük kell minden egyes sportolót, edzőt ahhoz, hogy megfelelően kalkulálhassanak az olimpiát illetően.

„Az elmúlt években legalább tíz alkalommal repültünk Párizsba, ahol személyesen tárgyaltunk a szervezőkkel, akik bemutatták a készülő vagy már kész versenyhelyszíneket, a lehetséges szállásokat. A kajak-kenusok bázisát például már 2022 nyarán kiválasztottuk és ki is fizettük, mivel ők hagyományosan nem az olimpiai faluban laknak. A 2022 októberi helyszíni szemlénk alkalmával a falu még készen sem állt, csak makettet mutattak róla a szervezők, azt fotóztuk le több szögből is, majd a képek alapján találtuk ki, hol lesz a mintegy 250 főre becsült sportoló, edző és vezető számára a legideálisabb a szállás. Amint nyilvánvalóvá vált az első kvalifikált sportolók kiléte, már egyénre szabottan is belementünk a részletekbe, úgymint szobaszámok, ki lakik majd kivel, kinek, milyen speciális igénye merülhet fel” – avatott be Fábián az apró, de korántsem mellékes részletekbe.

Ahogy közeledik az olimpia rajtja, érkezési-, és távozási időpontokkal, transzferprogrammal, versenyprogrammal, szobaszámokkal, nevekkel, teljesedik ki az a napra, órára, percre pontos olimpiai „akcióterv”, amely szerint éli majd mindennapjait a magyar küldöttség. Egyéni igényekből is akad mindig bőven. Olyan is, ami előre tervezhető, lásd például a nagyra nőtt sportolóink, például a két méteres vízilabdázók, kézisek speciális ágymérete, de olyan is, amit a helyszínen tűzoltómunkával kell orvosolni. Rióban például az egyik sportoló jelezte, olyan tériszonya van, hogy nem tud a 22. emeleten lakni, ezért némi átszervezés után lejjebb költöztettük. A MOB idén egy, a csapatirodán berendezett food bárral is meglepi a sportolókat, ahol energiaszeletek, gyümölcsök, gyorsan felszívódó ételek mellett speciális hungarikumok – például Túró Rudi – is lesznek.

„Az olimpia rajtja előtt nagyjából két héttel érkezik ki a szervezőcsapat egyik fele. Az operatív kollégák átveszik a gépjárműveket, szállásokat, kialakítják az egészségügyi helyiségeket a falun belül, sőt, dekorálják a magyar ház közös helyiségeinek a falait. A sportolókat támogató MOB-os kollégák másik fele egy héttel a rajt előtt áll munkába, és onnan kezdve már a versenyzői delegációk folyamatos érkezése, helyszíni akkreditálása, elhelyezése, stb adja a fő munkát” – mutatta be nagy vonalakban a magyar olimpiai csapat vezetője a párizsi feladatokat.